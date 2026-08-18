Astronomía

Se Acerca el Último Eclipse Lunar del Año y No Habrá Otro Así Hasta 2029

Aunque no será una ‘Luna de Sangre’, el último eclipse del 2026 será uno de los principales eventos astronómicos del año; te decimos en qué países se verá

Eclipse de LunaSe acerca el último eclipse de Luna del 2026. Foto: Reuters

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