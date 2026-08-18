Se Acerca el Último Eclipse Lunar del Año y No Habrá Otro Así Hasta 2029

Agosto del 2026 tiene reservado otro evento astronómico mayor. Se acerca el último eclipse lunar del año. Te decimos en qué fecha se verá y si se verá desde México. Si te lo pierdes, no verás otro así hasta el 2029.

El eclipse de Luna ocurre cuando la Tierra se interpone entre el satélite y el Sol. Aunque no será una “Luna de Sangre”, sí se pintará de tonos anaranjados.

Aristóteles es el autor del texto más antiguo disponible donde se afirma que la Tierra es redonda. Para llegar a tal conclusión, el filósofo empleó el razonamiento deductivo: en medio de un eclipse lunar, la Tierra proyecta una sombra redonda sobre el satélite.

De forma correcta, Aristóteles señaló que existe una sola forma geométrica capaz de proyectar una sombra redonda: la esfera. Gracias a los eclipses lunares, los antiguos fueron capaces de conocer la forma del planeta.

Desde entonces, cada generación vuelve a enamorarse de los eclipses y en cada época se les vuelve a descubrir como los reyes de los fenómenos astronómicos. El 2026 ha sido un año pródigo en eclipses.

No habrá otro eclipse de Luna hasta la Nochevieja del 2028. Foto: Reuters

Además de la “Luna de Sangre” que vimos desde México en el mes de marzo, una franja de Norteamérica y Europa pudo presenciar el 12 de agosto un eclipse total de Sol. Pero aún queda un eclipse más y será este mismo agosto.

El 27 y 28 de agosto ocurrirá un eclipse parcial de Luna. El fenómeno se apreciará en casi toda América, incluyendo la mayor parte de México.

Los estados del noroeste del país no podrán admirarlo, pues el fenómeno ocurrirá antes del atardecer. En cambio, en el centro del país, la Luna se pintará con tonos anaranjados, poco después del atardecer del 27 de agosto.

Se estima que el 93% del satélite será cubierto por la sombra de la Tierra. Por ello, aunque no será propiamente una “Luna de Sangre”, sí tendrá un color intenso. En Sudamérica, el eclipse ocurrirá cerca de la medianoche y se extenderá hacia la madrugada del 28 de agosto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Ve el Eclipse Lunar Total Hoy 3 de Marzo de 2026

Lo único malo de este eclipse es que será el último del 2026, un año que nos entregó dos eclipses solares, uno de ellos total, y dos eclipses lunares. Europa y Asia admirarán un eclipse solar en 2027, pero en cambio durante todo ese año no veremos la sombra de la Tierra proyectada en la Luna.

Tendremos que esperar hasta la noche del 31 de diciembre del 2028 para volver a ver un eclipse lunar. Aquel fenómeno será total, por lo que tendremos una “Luna de Sangre” cerca de la medianoche de la Noche Vieja y durante las primeras horas del 1 de enero del 2029.