Huracán Lala, el Ciclón que Azotó las Islas de Hawái sin Siquiera Tocar Tierra
Lala provocó severas afectaciones desde Honolulu hasta la Isla Grande; ciudadanos siguen sin luz
Lala provocó severas afectaciones desde Honolulu hasta la Isla Grande; ciudadanos siguen sin luz
Miles de personas continúan sin electricidad luego del paso de la tormenta tropical Lala, la cual dejó severas afectaciones a su paso por Hawái; estos son los detalles.
De acuerdo con los primeros reportes, el huracán Lala se debilitó y azotó el estado sin tocar tierra este domingo. Su presencia causó lluvias intensas e inundaciones, las cuales aislaron a las comunidades de las principales islas, que de por sí ya eran remotas.
Lala continuará desplazándose hacia el oeste y volverá a intensificar su fuerza para convertirse de nuevo en huracán mar adentro, no obstante, será lejos de tierra, lo que se prevé ocurrirá el miércoles 19 de agosto.
Debido a los daños, las escuelas públicas en todo el estado, privadas y oficinas permanecieron cerradas este día. Las autoridades ordenaron la limpieza de las comunidades y los trabajadores trabajan en la reparación de puentes.
En tanto, la empresa Hawaiian Electric dijo que 117 mil 300 clientes no tienen electricidad, ya que los fuertes vientos de Lala derribaron árboles, postes y torres de transmisión.
“El sistema de transmisión eléctrica de la Isla Grande sufrió daños extensos”, indicó la empresa.
Asimismo, las autoridades refirieron que, debido al impacto del huracán Lala, el número de emergencias 911 estuvo temporalmente fuera de servicio en Isla Grande, al igual que las comunicaciones por radio y teléfono, aseguró el Departamento de Policía de Hawái.
Las autoridades pidieron a la población mantenerse lejos del océano en cualquier lugar donde el agua parezca marrón o turbia.
Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), no había avisos preventivos vigentes para Hawái el lunes, pero persistían condiciones de oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales.
Mientras que el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Patrick Blood, informó que la saturación causada por las fuertes lluvias aún podría provocar algunos deslizamientos de tierra, pero los vientos ya no son una amenaza.
"No hay peligros realmente inminentes a los que nos estemos enfrentando ahora (...) Lala se ha ido hacia el oeste", afirmó.
EPP