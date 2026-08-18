Internacional

Huracán Lala, el Ciclón que Azotó las Islas de Hawái sin Siquiera Tocar Tierra

Lala provocó severas afectaciones desde Honolulu hasta la Isla Grande; ciudadanos siguen sin luz

El huracán Lala causó afectaciones a su paso por HáwaiFoto: AP
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