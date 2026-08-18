Huracán Lala, el Ciclón que Azotó las Islas de Hawái sin Siquiera Tocar Tierra

Miles de personas continúan sin electricidad luego del paso de la tormenta tropical Lala, la cual dejó severas afectaciones a su paso por Hawái; estos son los detalles.

De acuerdo con los primeros reportes, el huracán Lala se debilitó y azotó el estado sin tocar tierra este domingo. Su presencia causó lluvias intensas e inundaciones, las cuales aislaron a las comunidades de las principales islas, que de por sí ya eran remotas.

Lala continuará desplazándose hacia el oeste y volverá a intensificar su fuerza para convertirse de nuevo en huracán mar adentro, no obstante, será lejos de tierra, lo que se prevé ocurrirá el miércoles 19 de agosto.