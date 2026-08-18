Tiroteo en Secundaria de Filipinas Deja 2 Muertos y 9 Heridos

Un estudiante de secundaria ubicada al sur de Filipinas mató el martes a tiros a un compañero de clase y después se suicidó, informaron un funcionario y la policía.

El alcalde de la ciudad de Zamboanga, Khymer Adan Olaso, dijo que el sospechoso aparentemente llevaba una cámara corporal para transmitir en vivo el ataque en la escuela secundaria situada en el campus de la Universidad Ateneo de Zamboanga.

Otras nueve personas resultaron heridas. La portavoz de la policía regional, la mayor Shellamie Chang, dijo que las fuerzas policiales estaban tratando de asegurar el recinto escolar, pero que no podía proporcionar más detalles de inmediato.

El sospechoso inicialmente disparó contra un maestro, pero no estaba claro si este resultó herido.

Luego le disparó a un compañero de clase, que murió, antes de dispararse a sí mismo, dijo Olaso a la cadena de radio DZBB.

De acuerdo con informes de medios locales, el sospechoso estaba armado con un arma semiautomática y una pistola que utilizó para disparar contra sus compañeros.

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