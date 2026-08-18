Internacional

Tiroteo en Secundaria de Filipinas Deja 2 Muertos y 9 Heridos

El sospechoso aparentemente llevaba una cámara corporal para transmitir en vivo el ataque en la escuel

Vehículos salen de la Universidad Ateneo de Zamboanga. Foto: APVehículos salen de la Universidad Ateneo de Zamboanga. Foto: AP
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+