La Casa de los Famosos: Aldo Rendón Cierra Habitación Ibiza en Dinámica 'Elevador del Destino'

La cuarta semana de competencia en La Casa de los Famosos México 2026 arrancó con un giro que cambió por completo la distribución de las habitaciones.

Este lunes 17 de agosto regresó el Elevador del Destino, una de las dinámicas más populares del reality, y su desenlace terminó con el cierre definitivo de uno de los cuartos de la casa.

El Elevador del Destino es una dinámica introducida en la temporada pasada del programa, que pone a prueba la memoria y la atención de los habitantes.

Su mecánica es sencilla: dos concursantes se colocan frente a las puertas de un elevador ubicado en la sala del SUM y, al abrirse, ingresan para enfrentar una trivia de entre cuatro y cinco preguntas relacionadas con lo ocurrido dentro de la casa.

Dentro del elevador se les proyectan imágenes y videos breves; después deben responder preguntas específicas sobre ese contenido, a veces con opciones de apoyo. Gana quien acierte la mayoría de las preguntas.

En esta ocasión, se adelantó el regreso de la dinámica al cierre de la tercera gala de eliminación, coincidiendo con la búsqueda del nuevo líder de la semana.

Por decisión de los panelistas, quienes consideraron que tuvieron los mejores posicionamientos tras la pasada eliminación, fueron Ese Pérez, Aldo Rendón y Ernesto Laguardia los elegidos para enfrentarse en el Elevador del Destino.

Los tres habitantes compitieron en tres rondas distintas. En la primera, nadie acertó ningunarespuesta.

En la segunda, Aldo Rendón logró el primer punto de la dinámica, mientras Pérez y Laguardia se quedaron en ceros.

En la tercera y última ronda el marcador ya no se movió, pues ni Laguardia ni Pérez lograron acertar, lo que consagró a Aldo Rendón como ganador de esta primera edición del Elevador del Destino en la temporada.

Lo que los tres concursantes no sabían es que el premio para el ganador implicaba el poder de cerrar definitivamente una de las habitaciones de la casa y redistribuir a sus ocupantes.

En el Confesionario, ante La Jefa, Rendón tuvo que tomar la decisión y eligió cerrar su propia habitación: Ibiza.

Con el cierre de Ibiza, sus antiguos ocupantes fueron reasignados de la siguiente manera:

A Malibú se mudaron Yanet García, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia, sumándose a Flor Vigna, Yahir, Massad Altamimi y Mariana Ochoa.

A Tulum llegaron Luis Chaparro, Ese Pérez y el propio Aldo Rendón, uniéndose a Brianda Deyanara, Karina Torres, Gema Garoa, Memo Schutz y Moisés Peñaloza.

De esta forma, la casa queda organizada en dos habitaciones: Malibú, con siete integrantes, y Tulum, con ocho.