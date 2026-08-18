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La Casa de los Famosos: Aldo Rendón Cierra Habitación Ibiza en Dinámica 'Elevador del Destino'

Aldo Rendón ganó el Elevador del Destino y cerró la habitación Ibiza, reacomodando a sus compañeros en Malibú y Tulum. Así quedó la nueva distribución de La Casa de los Famosos México 2026.

aldo-rendon-cierra-habitacion-ibiza-elevador-del-destino-casa-famosos-mexicoFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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Aldo Rendón redefine La Casa de los Famosos: cierra Ibiza y reubica a sus compañeros en Malibú y Tulum. ¿Cómo afectará esto la competencia? Entérate aquí.

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