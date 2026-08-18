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Shakira Llega al Chocó y Anuncia Reconstrucción de Escuelas tras Terremoto en Colombia

Shakira reunió 1 millón de dólares y se alió con Howard Buffett para construir 10 escuelas en el Chocó tras el terremoto en Colombia.

shakira-reconstruccion-escuelas-choco-terremotoFoto: Getty Images

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Shakira y Howard Buffett unen fuerzas para reconstruir 10 escuelas en el Chocó tras el terremoto. Un millón de dólares para asegurar que los niños vuelvan a clases.

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