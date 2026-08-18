Shakira Llega al Chocó y Anuncia Reconstrucción de Escuelas tras Terremoto en Colombia

Shakira llegó a Quibdó, capital del Chocó, una semana después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia, y anunció que reunió un millón de dólares para la reconstrucción de escuelas afectadas por el desastre, además de comprometerse a abrir 10 nuevos colegios en alianza con el filántropo estadounidense Howard Buffett.

“El compromiso es no soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal, que cada niño pueda ir a la escuela, volver a su vida y a sus amigos”, declaró la artista ante los medios durante su recorrido por la zona.

La cantante explicó que, por iniciativa suya, el movimiento Global Citizen aportará 500,000 dólares y la promotora de conciertos Live Nation dará otros 500,000, para completar el millón de dólares destinado a levantar de nuevo las escuelas destruidas.

“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (…) Howard va a ayudarnos con Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó”, dijo Shakira junto a Buffett, con quien recorrió zonas afectadas de Quibdó y visitó el Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, el más grande del departamento.

Howard Buffett, hijo del magnate Warren Buffett, ha destinado más de 160 millones de dólares a proyectos en Colombia desde 2008, principalmente en desarrollo rural, infraestructura y educación.

El sismo del pasado 10 de agosto dejó al menos 304 fallecidos, según cifras citadas por Shakira y recogidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, además de 4,147 heridos y 194 desaparecidos. En Chocó, más de 40 escuelas colapsaron por completo y más de 200 instituciones educativas resultaron afectadas a nivel nacional.

“Cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”, señaló la cantante.

Shakira insistió en que la emergencia no debe terminar cuando pase la atención mediática inicial. “Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia se queden tantas escuelas sin reconstruir y que nuestros niños no puedan volver al colegio”, advirtió.

La artista también hizo un llamado a los gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, así como al sector privado, para sumarse a los esfuerzos de recuperación de la región. “Los colombianos tienen una deuda histórica con el Chocó (…) No podemos permitir que vuelva a quedar en el olvido”, afirmó.

La Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira, opera en el Chocó desde hace más de 20 años y ha construido o intervenido al menos 22 centros educativos en Colombia. Actualmente avanza en una nueva sede de la Institución Educativa Antonio Ricaurte, con capacidad para 960 estudiantes.

Según la cantante, la fundación ha graduado a cerca de 400 estudiantes en la región, de los cuales entre el 60% y el 70% ha continuado sus estudios universitarios.