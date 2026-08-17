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Qué es Narcan, la Sustancia que Hallaron en el lugar Donde Murió Hayden Panettiere

De acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses, se encontró Narcan en el inmueble donde fue encontrada muerta la actriz Hayden Panettiere. ¿Qué es esta sustancia y para qué se utiliza?

narcan-que-es-sustancia-hallada-muerte-hayden-panettiereFoto: Getty Images

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Narcan, la sustancia hallada en el lugar donde murió Hayden Panettiere, es clave en sobredosis de opioides. La investigación sigue abierta. ¿Qué es y cómo actúa?

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