Qué es Narcan, la Sustancia que Hallaron en el lugar Donde Murió Hayden Panettiere

La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el domingo 16 de agosto en un departamento de Greenville, Carolina del Sur, sumó un nuevo elemento a la investigación: de acuerdo con fuentes citadas por TMZ, en el lugar se encontró Narcan, un medicamento asociado al tratamiento de sobredosis por opioides. El hallazgo no confirma oficialmente la causa de muerte, pero ha puesto el foco en qué es esta sustancia y para qué se utiliza.

Según reportaron TMZ y Page Six, el dispositivo con Narcan fue localizado sobre un colchón dentro del departamento donde la actriz se hospedaba junto a su pareja, Brian Hickerson. Al sitio llegaron dos ambulancias, lo que, de acuerdo con fuentes policiales citadas por TMZ, sugiere que había más de una persona en el inmueble al momento de la emergencia; por ahora no está claro quién recibió la dosis del medicamento.

Una grabación del despacho de emergencias obtenida por TMZ registró a los operadores hablando de una posible "sobredosis" y de un "paro cardíaco". Los reportes también mencionan que se utilizó epinefrina, un fármaco común en maniobras de reanimación cardíaca, durante la atención en el sitio.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville confirmó que la autopsia ya fue realizada. En un comunicado, el forense Mike Ellis señaló que no se hallaron signos de traumatismo que hubieran contribuido a la muerte, aunque la causa y la forma del fallecimiento permanecen pendientes de estudios adicionales. La investigación, llevada en conjunto con la policía de Greenville, sigue abierta.

Narcan es el nombre comercial más conocido de la naloxona, un medicamento clasificado como antagonista de opioides. Su función es unirse a los receptores opioides del cerebro para bloquear y revertir rápidamente los efectos de sustancias como la heroína, el fentanilo, la morfina o analgésicos recetados como la oxicodona.