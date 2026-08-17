Hermano de Hayden Panettiere: ¿De Qué Murió Jansen Tres Años Antes que la Actriz?

La muerte de Hayden Panettiere, confirmada el 16 de agosto de 2026 a los 36 años, ha vuelto a generar atención sobre otra tragedia que marcó a su familia: la pérdida de su hermano menor, Jansen Panettiere, ocurrida de manera sorpresiva tres años antes, en febrero de 2023, cuando él tenía apenas 28 años.

Jansen nació en septiembre de 1994, cinco años después que Hayden, y al igual que ella comenzó su carrera actoral desde niño. Entre sus créditos estuvieron apariciones en series como Even Stevens, Blue's Clues, That's So Raven y The X's, además de papeles en las películas The Perfect Game y The Martial Arts Kid. También compartió pantalla con su hermana en la cinta de Disney Channel Tiger Cruise (2004).

Con el paso de los años, Jansen se alejó gradualmente de la actuación para dedicarse al arte: se convirtió en pintor y escultor, con obras frecuentemente inspiradas en la cultura pop y en sus propias vivencias. Hayden solía mostrarse orgullosa y solidaria con esa faceta artística de su hermano.

Jansen falleció el 19 de febrero de 2023 en su casa de Nueva York. En un primer momento, la familia no reveló la causa de muerte. Meses después, su certificado de defunción reveló que murió por cardiomegalia, es decir, un agrandamiento del corazón, junto con complicaciones en la válvula aórtica. La muerte fue clasificada oficialmente como resultado de causas naturales.

Su fallecimiento tomó por sorpresa a familiares y amigos, ya que, según se supo después, Jansen seguía trabajando en su arte y compartiendo sus piezas públicamente en las semanas previas a su muerte.

La actriz habló abiertamente sobre el impacto que la muerte de Jansen tuvo en su vida. En una entrevista con People en 2024, describió el duelo como algo que continuaba afectándola profundamente y reconoció que, al principio, le costó aceptar lo ocurrido. También habló sobre la culpa que sintió tras la pérdida, preguntándose si habría podido hacer algo distinto.

Con el tiempo, dijo, trató de recordar a su hermano por quien fue en vida, más que por las circunstancias de su muerte. En febrero de 2025, al cumplirse el segundo aniversario de la muerte de Jansen, Hayden volvió a recordarlo públicamente y describió el dolor de haberlo perdido como algo imposible de cuantificar.

La muerte de Hayden ocurrió apenas tres años y medio después de la de Jansen. La actriz fue hallada sin vida en un complejo de departamentos en Carolina del Sur; hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer una causa oficial de su fallecimiento, aunque la policía ha señalado que no hay indicios de un acto criminal.

Con la partida de Hayden, la familia Panettiere enfrenta ahora un segundo duelo devastador en menos de cuatro años, tras haber perdido primero a Jansen por complicaciones cardíacas y, ahora, a la propia Hayden en circunstancias que todavía están bajo investigación.