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Hermano de Hayden Panettiere: ¿De Qué Murió Jansen Tres Años Antes que la Actriz?

Jansen Panettiere, hermano de Hayden, murió en 2023 a los 28 años. Te contamos la causa de muerte y cómo la actriz vivió esa pérdida antes de morir ella.

jansen-panettiere-hermano-hayden-de-que-murio-tres-anos-antesHayden y Jansen Panettiere murieron con solo 3 años de separación. Foto: Getty Images

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La muerte de Hayden Panettiere revive el dolor por su hermano Jansen, fallecido en 2023 a los 28 años por cardiomegalia. Descubre cómo esta tragedia impactó a la actriz.

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