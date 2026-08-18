Entretenimiento

Hayden Panettiere (1989-2026): 'Estaba en Peligro, en el Mar... Me Volvió Feroz'

La actriz, que murió a los 36 años, habló de un momento complicado en su vida, en el que una persona traicionó su confianza y la expuso a una situación peligrosa.

Primer plano de Hayden Panettiere en 2009La actriz Hayden Panettiere en 2009. Foto: Getty Images
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+