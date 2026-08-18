Hayden Panettiere (1989-2026): 'Estaba en Peligro, en el Mar... Me Volvió Feroz'

La muerte de la actriz Hayden Panettiere (1989-2026) impactó al mundo, pues formó parte de numerosos proyectos exitosos como 'Nashville', 'Héroes' y 'Triunfos robados 3' a su joven edad de 36 años; sin embargo, también a unos meses de haber hablado con mayor detalle de uno de los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar, tras debutar en la actuación y aún siendo menor.

La noticia del fallecimiento de la actriz fue confirmada por su representante. Más tarde, comenzaron a surgir detalles acerca de las condiciones en las que las autoridades hallaron el cuerpo de la intérprete de Jessica en 'Malcolm el de en medio', como la presencia del medicamento Narcan.

Junto a la información que se desarrolló horas después de la noticia del deceso, también se retomaron algunos momentos de la vida personal y profesional de Panettiere; algunos de ellos sobre su éxito, otros sobre las situaciones complicadas por las que atravesó.

Uno de estos momentos oscuros fue abordado por la actriz en su libro 'This Is Me: A Reckoning', publicado en mayo de 2026, solo unos meses antes de morir, así como en una entrevista para el podcast 'On Purpose', donde ofreció detalles de cómo sobrevivió a un intento de agresión, a la cual fue expuesta por una persona que consideraba cercana.

Hayden y Jansen Panettiere murieron con solo 3 años de separación. Foto: Getty Images

La actriz relató que esto aconteció cuando ella tenía 18 años, durante un viaje en un yate, en el que se encontraba con una mujer —de quien no dijo el nombre— a quien le tenía confianza.

"Me di cuenta que estaba en peligro, pero para el momento en que me di cuenta, estaba, literalmente, en medio del mar, y ese momento me sacudió, me impactó", dijo.

"No había ningún indicio de que eso sucediera. Así que me tomó por sorpresa y fue alguien en quien había llegado a confiar y ver como una protectora y alguien que me respaldó", agregó.

Panettiere señaló en la entrevista, publicada en mayo pasado, que la persona que traicionó su confianza la llevó a una habitación del yate donde se encontraba un famoso cantante británico, desnudo, esperándola con gran calma.

"Fue presentado como una sorpresa [...] ella físicamente me puso en la cama junto a este hombre desnudo, que era muy famoso y tenía sus manos (en la nuca) como si esto fuera un día normal para él, algo que pasa todo el tiempo".

La actriz explicó que pudo escapar en ese momento, tratando de buscar un escondite, en medio de la nada, en un lugar donde nadie le tendería una mano.

"Ese león en mí, ese fuego en mí, se me pusieron los pelos de punta. Al final me volvió feroz. Yo estaba como 'esto no está sucediendo', pero no tenía donde esconderme y me escapé".

"No había forma de saltar y nadar. Me di cuenta de que no había nadie que fuera a ser empático con mi situación. Que esto no era nada nuevo para ellos", sentenció.

Además de este episodio, Panettiere también habló durante la entrevista de otros momentos complicados, como ceder la custodia de su hija, la muerte de su hermano en 2023 o la mala relación con su madre.