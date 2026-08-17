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Hayden Panettiere y su Mamá: Así Era Su Difícil Relación desde que Era Estrella Infantil

En su libro de memorias, Hayden Panettiere describió la relación que tenía con su mamá Lesley Vogel y por qué se dejaron de hablar desde que ella dejó de ser su manager

hayden-panettiere-mama-lesley-vogel-mala-relacion-libro-memoriasHayden Panettiere y su mamá Lesley Vogel. Foto: Getty Images

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Hayden Panettiere revela en sus memorias las tensiones con su madre Lesley Vogel, quien fue su mánager. La actriz murió en 2026, dejando sin resolver esta herida familiar. Conoce su historia.

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