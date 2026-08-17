Hayden Panettiere y su Mamá: Así Era Su Difícil Relación desde que Era Estrella Infantil

Hayden Panettiere murió el domingo 16 de agosto de 2026 en Carolina del Sur, a los 36 años, las causas de su muerte aún siguen bajo investigación, aunque se reportó que los servicios de emergencia utilizaron palabras como "sobredosis" y "paro cardiaco" al atender la emergencia.

Tres meses antes de su fallecimiento, la actriz de Heroes y Nashville publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, un libro en el que destapó una de las heridas más profundas de su vida: la relación con su madre y mánager, Lesley Vogel, con quien llevaba años distanciada.

Panettiere comenzó a modelar cuando tenía apenas ocho meses y, según relata en sus memorias, fue su madre, la extécnica de cine Lesley Vogel, quien impulsó el inicio de su carrera como bebé modelo. A los 11 meses ya protagonizaba un comercial de juguetes, y a los cuatro años debutó en la telenovela One Life to Live.

Ese inicio, sin embargo, tuvo un costo. La actriz describió a su madre como una perfeccionista que, en una ocasión, le volvió a pegar con pegamento un diente caído para que no perdiera un trabajo.

Vogel también presionaba a su hija hacia una imagen más "femenina" en los castings, e incluso llegó a intervenir directamente: en la audición de Hayden para Malcolm in the Middle, le insistió a la niña que le pidiera a Bryan Cranston hablar con ella después de la prueba, algo que Panettiere recordó como un momento de vergüenza absoluta.

En entrevistas para promover el lanzamiento del libro, Panettiere fue más allá de las anécdotas puntuales y habló del efecto acumulado de crecer bajo ese control. Por ejemplo, le contó a The Hollywood Reporter que sentía que había sido preparada para la industria como una pequeña soldado, y reconoció que abordar su relación con su madre fue de lo más difícil de escribir en todo el libro.

A The New York Times le dijo algo similar: aunque uno siempre quiere ver a sus padres bajo la mejor luz posible, muchas de las decisiones que se tomaron sobre su carrera no consideraron su salud mental ni su bienestar emocional en ese momento, una conclusión que, admitió, le costó mucho aceptar.

Con el tiempo, Panettiere intentó separar la relación profesional de la personal. A los 19 años trató de apartar a su madre del rol de mánager, una decisión que, según contó en el libro, provocó un reclamo de Vogel. "Me lo debes", le dijo Vogel a su hija, refiriéndose a su carrera, según contó la actriz.

Desde entonces madre e hija mantuvieron un vínculo roto que, en los meses previos a la muerte de la actriz, seguía sin resolverse: Hayden reconoció públicamente que no tenían relación, aunque dejaba la puerta abierta a una reconciliación futura.

Vogel, por su parte, respondió al libro con dureza. Días antes de su publicación le dijo a Page Six que, tras 20 años de trauma, siguió el consejo de profesionales y optó por la ruta del no contacto, y describió lo que llamó un patrón de comportamiento en su hija marcado por la necesidad de control y la falta de empatía. Panettiere calificó esas declaraciones como "muy falsas" en una entrevista con Entertainment Tonight.

La muerte repentina de la actriz deja sin resolver una de las heridas familiares que ella misma decidió exponer públicamente meses atrás.

En sus propias palabras, tocar el tema de su madre en el libro fue "una de las cosas más difíciles" de todo el proceso, pero también una que sintió necesaria para cerrar, de alguna forma, un ciclo que la acompañó desde que era una niña frente a las cámaras.