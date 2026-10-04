Pronóstico del tiempo

Doble Alerta: Toda la CDMX con Riesgo de Lluvias Fuertes y Caída de Granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emite recomendaciones ante la previsión de clima adverso este domingo

Fuerte lluvia en la Ciudad de México el 30 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoFuerte lluvia en la Ciudad de México el 30 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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