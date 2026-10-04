Doble Alerta: Toda la CDMX con Riesgo de Lluvias Fuertes y Caída de Granizo

La Ciudad de México (CDMX) seguirá bajo condiciones climatológicas adversas este domingo, con lluvias fuertes y posible caída de granizo que ocasionaron que las autoridades ya activaran las alertas Amarilla y Naranja en todas las alcaldías.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina advirtió que las precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones; corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

Por ello, ante la previsión de lluvias y granizo durante la mañana, tarde y noche de este 4 de octubre, activó la alerta Naranja en Milpa Alta, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Así como alerta Amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. En ambos casos, el periodo de alerta comprende hasta las 22:00 horas de este domingo.

Ante las condiciones previstas, la dependencia emitió varias recomendaciones a la ciudadanía, como no cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua; usar paraguas o impermeable en caso de salir de casa y evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles.

También aconsejó ayudar a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad; retirar la basura de coladeras del interior y exterior del hogar, así como cerrar puertas y ventanas.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualmente la Ciudad de México es afectada por un canal de baja presión en el interior del territorio nacional y divergencia en altura.

Las alertas Amarilla y Naranja son niveles de la Red de Alerta Temprana de la CDMX, un sistema de la SGIRPC que busca mitigar los daños que pueden ocasionar varios fenómenos meteorológicos en la capital mexicana.

En total, está integrado por cinco niveles de alerta: Verde, Amarillo, Naranja, Rojo y Púrpura, y su clasificación incluye alertas para lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana.

Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias.

Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles.

Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños.

Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

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SPB