Internacional

Él es Howard Buffett, El Multimillonario que Acompaña a Shakira al Chocó, Colombia

La cantante Shakira visitó este día comunidades afectadas por el sismo magnitud 7.4 en el país

Howard Buffett, El Millonario que Acompaña a ShakiraEFE

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