Shakira llegó a Quibdó, en el departamento de Chocó, Colombia para visitar las comunidades afectadas luego del sismo magnitud 7.4 que ha dejado hasta el momento 289 personas sin vida y más de 4 mil heridos. Sin embargo, la cantante no llegó sola, lo hizo acompañada de Howard Buffett, pero ¿quién es?

Este lunes la artista realizó un recorrido para conocer de primera mano la situación por la que atraviesan miles de compatriotas con la finalidad de saber qué ayuda brindará.

“Estamos luchando con todas nuestras fuerzas para conseguir compromiso tanto del sector privado como fundaciones de Howard Buffett como de gobiernos”, adelantó la colombiana.

Asimismo, la intérprete de Ojos así confirmó que participará en la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó así como en la intervención de 10 escuelas más.

Durante su visita a Colombia tras el sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026, Shakira indicó que Howard Buffett será clave en los trabajos para ayudar a levantar a las comunidades dañadas.

¿Y quién es Howard Buffett, el hombre que acompaña a Shakira? Su nombre completo es Howard Graham Buffett, hijo de Warren Buffett, uno de los inversionistas más ricos y conocidos del mundo.

Dirige la Fundación Howard G. Buffett, dedicada principalmente a proyectos de desarrollo, seguridad alimentaria, reducción de conflictos y apoyo humanitario.

La Fundación nació en 1999, con la misión de impulsar un cambio transformador para mejorar el nivel y la calidad de vida, especialmente de las poblaciones más empobrecidas y marginadas del mundo, indica en su página.

"Utilizamos nuestros recursos para mejorar las condiciones y generar cambios en las circunstancias y regiones más difíciles".

Bajo esta consigna, Howard Buffett destinará recursos junto a la fundación Pies Descalzos, de la que es embajadora Shakira, para que la rehabilitación en la infraestructura sea lo más pronto posible.

Howard Graham Buffet, llegó en 2008 a Colombia de la mano de Shakira y su fundación para apoyar la construcción de colegios en Barranquilla y Cartagena y desde entonces ha realizado distintas aportaciones a proyectos sociales en el país.

De hecho, en 2021, Howard Buffet recibió la ciudadanía colombiana después de haber invertido más de 160 millones de dólares en proyectos de la región del Catatumbo. Esos recursos se destinaron en la reconstrucción de carreteras, sustitución de cultivos ilícitos y labores de desminado humanitario.

El empresario también ha liderado proyectos de ayuda humanitaria en países afectados por conflictos armados o desastres, asignando cientos de millones de dólares a causas en Ucrania, Ruanda y El Salvador.

En su página, la Fundación Howard G. Buffett, señala que el 31 de diciembre de 2045 se realizará la disolución definitiva de los activos de la Fundación, lo que prevé que para ese año, la fundación deje de operar.

EPP