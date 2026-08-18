Desalojan Torre de Hospital Primero de Octubre en CDMX por Posible Fuga de Gas

Esta noche, personas que se encuentran en el Hospital Primero de Octubre en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, han sido desalojadas, luego de que se reportara una supuesta fuga de gas.

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De acuerdo con los primeros reportes, el Hospital del ISSSTE Regional Primero de Octubre fue desalojado este lune 17 de agosto 2026, por probable fuga de gas en el área de cocina.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado con la causa del incidente del hospital, ni si hay personas lesionadas o atrapadas.

Personal de Protección Civil de la alcaldía ya se encuentran en la unidad, donde se han activado los protocolos de seguridad.

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