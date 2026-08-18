Sociedad

Desalojan Torre de Hospital Primero de Octubre en CDMX por Posible Fuga de Gas

Esta noche, servicios de emergencia se movilizan en el hospital para verificar la situación

Qué Pasó Hospital Primero de Octubre en CDMX; Desalojan Torre por Posible Fuga de GasN+
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