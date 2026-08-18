Economía

Avicultores Acusan que Importaciones de Pollo Brasileño Amenazan Empleo en México

El sector pidió eliminar la exención arancelaria que permite la entrada del producto y establecer cupos de importación para limitar su volumen

Pollo BrasilFoto: Reuters.

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