Economía

Estos Son los Billetes Más Falsificados en México: Delito Aumenta en el Último Año

El volumen de falsificaciones se concentra casi en su totalidad en las denominaciones de uso más cotidiano

Aspectos de las monedas y billetes mexicanos. Foto: CuartoscuroAspectos de las monedas y billetes mexicanos. Foto: Cuartoscuro
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