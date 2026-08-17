Estos Son los Billetes Más Falsificados en México: Delito Aumenta en el Último Año

El Banco de México (Banxico) detectó 291 mil 650 billetes falsos en el país, entre enero y diciembre de 2025, un 1.6% mayor a la cifra registrada en 2024.



De entre los billetes falsificados, los de 500 y 100 pesos fueron los más clonados, con 148 mil 641 y 73 mil 866 piezas, respectivamente.



El tercero más falsificado fue el de 200 pesos, con 56 mil 149 piezas falsificadas el año pasado.



Asimismo, se falsificaron 5 mil 795 piezas de 50 pesos y 6 mil 770 de billetes de mil pesos.

El volumen de falsificaciones se concentra casi en su totalidad en las denominaciones de uso más cotidiano.

En tanto que los billetes menos falsificados fueron los de 20 pesos, con apenas 426 piezas.

La falsificación de dinero en México es un delito federal grave que se castiga con penas de 5 a 12 años de prisión y hasta 500 días de multa bajo el Código Penal Federal.

AMP

