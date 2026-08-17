Política

Mónica Soto Renuncia como Magistrada del Tribunal Electoral

Acumula 32 años de trayectoria en materia electoral y presidió el TEPJF hasta octubre pasado

Mónica Soto Renuncia como Magistrada del Tribunal ElectoralLa magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, durante una sesión pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Foto: Cuartoscuro / Archivo

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