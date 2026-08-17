Mónica Soto Renuncia como Magistrada del Tribunal Electoral

La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso presentó su renuncia al Senado de la República como integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con efectos a partir del 31 de agosto de este año.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia ante el Senado de la República el día de hoy, con efectos al 31 de agosto de este año", anunció durante una sesión pública del tribunal.

Soto Fregoso ocupa la magistratura desde el 4 de noviembre de 2016, cuando el Senado la eligió a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presidió la Sala Superior del TEPJF del 1 de enero de 2024 al 31 de octubre de 2025 y acumula 32 años de experiencia en materia electoral, 19 de ellos como impartidora de justicia.

Antes de su llegada a la Sala Superior, fue designada magistrada de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF en marzo de 2013, donde se convirtió en la primera mujer en presidir ese órgano jurisdiccional.

Previamente, se desempeñó en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), en Baja California Sur, Jalisco y Campeche, entre 1994 y 2007, y fue magistrada numeraria del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur.

Actualmente preside la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA) para el periodo 2025-2026, agrupación a la que pertenece desde 2017. Es también vicepresidenta de la Subcomisión de las Instituciones de Defensoría del Pueblo de la Comisión de Venecia y experta de México ante la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Al despedirse, la magistrada dedicó parte de su mensaje al personal del tribunal:

"Hoy estos lentes violetas se irán a navegar otros mares. Hoy nos vamos a otro puerto seguro, al puerto de ilusión", expresó.