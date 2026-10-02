'Nunca Más una Represión del Estado a un Movimiento Social': Sheinbaum Habla del 2 de Octubre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó este viernes 2 de octubre la represión del movimiento estudiantil de 1968 y a las víctimas de los hechos ocurridos en la Plaza de Tlatelolco.

“Recordamos uno de los episodios más dolorosos de la historia de México: la represión a un movimiento estudiantil en la Plaza de Tlatelolco”, señaló la Presidenta durante su conferencia matutina.

Sheinbaum recordó que hace dos años se emitió un comunicado que posteriormente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que el Estado mexicano reconoció como principal responsable de los hechos a quien entonces era comandante de las Fuerzas Armadas y presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz.

La mandataria señaló que Díaz Ordaz reconoció su responsabilidad en distintos momentos después de dejar la Presidencia de la República.

La presidenta expresó su solidaridad con quienes vivieron aquellos hechos y con sus familiares, y reiteró su mensaje: “nunca más una represión del Estado a un movimiento social”.

Por otra parte, este viernes se realizará una megamarcha en la Ciudad de México por el 58 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, con dos concentraciones que avanzarán hacia el Zócalo capitalino.