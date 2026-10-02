Política

'Nunca Más una Represión del Estado a un Movimiento Social': Sheinbaum Habla del 2 de Octubre

La Presidenta recordó a las víctimas del movimiento estudiantil de 1968 durante su conferencia mañanera

'Nunca Más una Represión del Estado a un Movimiento Social': Sheinbaum Habla del 2 de OctubreClaudia Sheinbaum Habla del 2 de Octubre. Foto: Gobierno de México

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Claudia Sheinbaum recuerda el dolor del 2 de octubre de 1968, reafirmando su compromiso de que nunca más habrá represión estatal a movimientos sociales.

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