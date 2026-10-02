Política

Avanzan en Comisiones de Diputados Ley de Pagos Digitales y Ley Aduanera; Pasarán al Pleno

Aprobaron en comisiones dos dictámenes del Paquete Económico 2027; deberán ser discutidos y votados por el Pleno de la Cámara de Diputados

Reunión de trabajo con funcionarios públicos en la Cámara de Diputados, para analizar la iniciativa de Ley de Economía Digital para pagos digitales y electrónicos.Las dos propuestas avanzarán ahora al Pleno de la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro

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Comisiones aprueban Ley de Economía Digital y reformas aduaneras. Próximo paso: discusión en el Pleno.

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