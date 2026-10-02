Avanzan en Comisiones de Diputados Ley de Pagos Digitales y Ley Aduanera; Pasarán al Pleno

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó este jueves dos propuestas impulsadas por el Ejecutivo federal: la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y reformas a la Ley Aduanera.

La comisión aprobó el dictamen con 24 votos a favor y cuatro en contra. Ambos dictámenes fueron enviados a la Mesa Directiva y deberán ser discutidos y votados por el Pleno de la Cámara de Diputados.

La iniciativa de Ley de Economía Digital busca ampliar el uso de medios de pago electrónicos y digitales en México, con el objetivo de reducir gradualmente el uso de efectivo y facilitar la inclusión financiera.

La propuesta plantea que las autoridades de los tres órdenes de gobierno habiliten infraestructura para recibir pagos digitales en trámites y servicios públicos. También contempla mecanismos para facilitar la contratación digital de servicios financieros y reconoce la CURP Digital como mecanismo de confianza para determinados procesos.

El proyecto contempla medios como transferencias electrónicas, tarjetas, códigos QR y otras tecnologías de pago.

Durante el análisis en comisiones surgieron cuestionamientos sobre la aplicación de estas medidas en zonas donde persisten problemas de conectividad, así como entre personas que no cuentan con cuentas bancarias o teléfonos celulares.

La iniciativa establece que, cuando una contingencia impida recibir pagos digitales, podrá utilizarse efectivo o cheque.

En cuanto a las reformas a la Ley Aduanera, la segunda propuesta modifica diversas disposiciones para reforzar los controles sobre el valor declarado de las mercancías que ingresan al país.

La iniciativa establece que, cuando la autoridad detecte elementos objetivos que hagan presumir una irregularidad en el valor declarado, podrá iniciar facultades de comprobación y aplicar las medidas previstas para proteger el interés fiscal.

Uno de los objetivos es combatir la subvaluación de mercancías, práctica que consiste en declarar ante la autoridad aduanera un valor inferior al que corresponde a los productos importados.

Además, durante la discusión en comisión se aprobó una reserva para establecer que, cuando las infracciones involucren hidrocarburos y petrolíferos, se aplique una multa de entre 50% y 100% del valor comercial de las mercancías.

La medida forma parte de las acciones legislativas relacionadas con el combate al llamado huachicol fiscal, mediante el fortalecimiento de controles sobre operaciones de comercio exterior vinculadas con combustibles.

El dictamen de la Ley Aduanera fue aprobado con 27 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.

Las dos propuestas avanzarán ahora al Pleno de la Cámara de Diputados, donde serán discutidas antes de continuar, en su caso, con el proceso legislativo correspondiente.

PT