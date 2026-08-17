Se Registra Fuerte Incendio en Terrenos Baldíos de Reynosa, Tamaulipas

Un fuerte incendio se registra en terrenos baldíos sobre la carretera hacia San Fernando, en la ciudad de Reynosa, logrando extenderse hasta el predio donde se ubica "Grúas Mora", alcanzando varios vehículos que se encuentran almacenados en este lugar.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para combatir las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose. Bomberos Voluntarios Grupo Bravo también se sumó a las labores de apoyo.

El incendio generó una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, mientras los cuerpos de emergencia trabajaban para controlar y sofocar el siniestro.

Se Registra Fuerte Incendio en Terrenos Baldíos de Reynosa. Foto: N+

No solo participaron Elementos de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, sino también del vecino municipio de Río Bravo con la finalidad de contener el fuego que cada vez avanzaba más. El incidente pudo haber sido provocado por la quema de basura en un área cercana a ese corralón, pero es información que deberá ser confirmada por las autoridades competentes.