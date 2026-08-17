Accidentes

Se Registra Fuerte Incendio en Terrenos Baldíos de Reynosa, Tamaulipas

Una extensa nube de humo alertó a habitantes de la zona, mientras elementos de Protección Civil y Bomberos trabajaban para que el fuego se expandiera.

Se Registra Fuerte Incendio en Terrenos Baldíos de Reynosa, TamaulipasSe Registra Fuerte Incendio en Terrenos Baldíos de Reynosa, Tamaulipas. Foto: N+

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Incendio en Reynosa se extiende hasta 'Grúas Mora', alcanzando varios vehículos. Protección Civil y Bomberos luchan por contener las llamas.

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