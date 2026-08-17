Ejército Asegura Armas, Droga y Equipo Táctico en Matamoros, Tamaulipas

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron cuatro armas largas, 22 cargadores y 220 cartuchos, durante una acción de seguridad realizada en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad, los elementos localizaron un vehículo en el que también fueron encontrados cuatro kilos de marihuana, cuatro chalecos tácticos y seis placas balísticas.

El aseguramiento forma parte de las acciones coordinadas que autoridades federales realizaron en distintos estados del país, como parte de los operativos para combatir actividades delictivas.

En Tamaulipas, las autoridades mantienen este tipo de acciones de vigilancia y aseguramiento, con el objetivo de detectar armamento, drogas y equipo utilizado presuntamente por grupos delictivos.