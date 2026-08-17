Seguridad

Ejército Asegura Armas, Droga y Equipo Táctico en Matamoros, Tamaulipas

Elementos del Ejército Mexicano realizaron un decomiso de armas y equipo táctico durante operativos realizados en la frontera norte de Tamaulipas.

Ejército Asegura Armas, Droga y Equipo Táctico en Matamoros, TamaulipasEjército Asegura Armas, Droga y Equipo Táctico en Matamoros, Tamaulipas. Foto: N+

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En Matamoros, el Ejército Mexicano incauta armas y equipo táctico.

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