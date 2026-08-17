Seguridad

Encuentran a Niño Indígena Encadenado en Chiapas: El DIF Investiga el Caso

El menor de 8 años de edad se encontraba con cadenas desde hace varios días; esto sabemos del caso

El menor de edad fue hallado con candados en sus extremidades en Ocosingo, ChiapasFoto: Google Maps
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