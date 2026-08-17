Encuentran a Niño Indígena Encadenado en Chiapas: El DIF Investiga el Caso

Las autoridades investigan el caso de un niño que fue encadenado de los tobillos por “portarse mal”, en el municipio de Ocosingo, Chiapas; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se dieron a conocer a través de diversas imágenes que se difundieron en redes sociales. En las fotografías se observa al menor de la población indígena tsetsal con cadenas en los tobillos, en inmediaciones del ejido Abasolo.

El material causó indignación y los habitantes de la zona pidieron la intervención de las autoridades, ya que se trata de un caso de maltrato infantil que requiere atención inmediata.

Lo anterior, porque según los denunciantes, los propios padres del menor indicaron que usaban este “método” de crianza ya que que el niño era inquieto y así también evitaban que se saliera de la casa.

Luego de darse a conocer este caso, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Ocosingo, se pronunció al respecto y aseguró que ya investiga los hechos.

“(El DIF) atendió de manera inmediata el llamado de la ciudadanía y realizó las acciones correspondientes para salvaguardar su integridad”, señaló en un comunicado.

Además, indicó que se trabaja de manera coordinada con autoridades para brindar al menor la atención y protección necesarias conforme a los protocolos establecidos.

“Por tratarse de un caso que involucra a un menor de edad y debido a la naturaleza delicada del mismo, no es posible proporcionar información adicional”, afirmaron.

Hasta el momento se desconoce cuál es la situación jurídica de los padres o familiares que mantenían encadenado al pequeño en Ocosingo, Chiapas.

EPP