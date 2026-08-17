Salud

Aumentan Casos de 'Bacteria Comecarne'; Encuentra un Aliado en el Cambio Climático

El cambio climático ha beneficiado al patógeno Vibrio vulnificus, conocido como la ‘bacteria comercarne’, cada vez más presente en más playas alrededor del mundo

Bacteria comercarne se transmite en playas de baja salinidadBacteria comercarne prospera por cambio climático. Foto: Cuartoscuro

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