Aumentan Casos de 'Bacteria Comecarne'; Encuentra un Aliado en el Cambio Climático

La “bacteria comecarne” ha encontrado un aliado en el cambio climático. Debido al calentamiento global el mircroorganismo Vibrio vulnificus se presenta cada vez en más playas alrededor del mundo, ya que esta bacteria prospera en aguas cálidas o de baja salinidad. Incluso puede adquirirse por el consumo de mariscos contaminados o a través de lesiones en la piel.

Un nuevo estudio publicado en la revista Scientific Reports, perteneciente a Nature, ha dado a conocer un aumento sostenido de las infecciones por Vibrio vulnificus en playas de Estados Unidos. Los investigadores de la Universidad de Anglia del Este, en Reino Unido, señalan que los casos de la “bacteria comecarne” se han multiplicado por ocho entre 1988 y 2018, debido al calentamiento global.

La bacteria se encuentra naturalmente tanto en aguas dulces como saladas. No obstante, su presencia se multiplica cuando la temperatura supera los 20 grados centígrados. Se le conoce como “bacteria comecarne” por los rápidos daños destructivos en los tejidos.

En el estudio se afirma que entre los años 2040 y 2061 las infecciones por esta bacteria podrían ser comunes en Nueva York. Para finales de siglo, la bacteria habría sido detectada en todo el este de los Estados Unidos.

Al respecto, los investigadores señalan que las infecciones anuales en adultos mayores se podrían doblar en los próximos años. Estados Unidos no es el único país que vigila con alarma el aumento en los contagios de esta bacteria oportunista.

En Alemania, dos personas ya han muerto esta temporada por infecciones de Vibrio vulnificus contraídas en las playas del norte del país. Según datos del Instituto Robert Koch se han ha reportado 17 casos en lo que va del 2026.

El mar Báltico es susceptible a los contagios de este patógeno debido a su baja salinidad. Vibrio vulnificus es considerada como una bacteria oportunista especialmente peligrosa para grupos vulnerables, como son personas inmunodeprimidas, así como adultos mayores.

En Alemania, por ejemplo, ambas muertes se produjeron en adultos mayores, por lo que se considera que este grupo corre un riesgo mayor. Esta bacteria debe su nombre popular a que destruye el tejido infectado, lo que deriva en necrosis.

En los Estados Unidos, las infecciones por Vibrio vulnificus tienen una mortalidad del 33%. Cabe señalar que el 95% de las muertes asociadas por consumo de mariscos en aquel país están vinculadas a esta misma bacteria, que además de infectar la piel, puede causar severas infecciones intestinales, semejantes en gravedad a las que provoca el cólera, provocada por una bacteria de la misma familia.