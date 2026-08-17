Se Incendió Camioneta en la Ciudad de Puebla y Una de sus Ocupantes Convulsionó

Al mediodía de este lunes 17 de agosto de 2026 se registró un incidente vial en la ciudad de Puebla, ya que una camioneta se incendió mientras circulaba por el bulevar Carmelitas.

De acuerdo con los cuerpos de emergencias, una de las ocupantes de la unidad siniestrada sufrió una crisis nerviosa que derivó en una convulsión, siendo atendida y estabilizada.

Fue aproximadamente a las 12:00 horas de este lunes cuando se reportó el incendio de una camioneta mientras circulaba por el bulevar Carmelitas al sur de la ciudad de Puebla.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, quienes se encargaron de sofocar las llamas del vehículo.

Luego de valorar el estado de la camioneta tras el incendio, se dio a conocer que la unidad presentó pérdida total tanto en su sistema eléctrico como en el motor.

De igual manera, una de sus ocupantes, una mujer de 52 años de edad, presentó crisis nerviosa y convulsiva, por lo que tuvo que ser atendida y estabilizada por los cuerpos de emergencias.

Este mismo lunes se registró un aparatoso accidente entre una camioneta particular y la unidad 10 de la Ruta 44 en el cruce de la calle 9 Norte y 12 Poniente en el Centro Histórico de Puebla.

El conductor del transporte público refirió que los semáforos estaban funcionando correctamente, descendió el pasaje con la luz roja y cuando tuvo el paso, el vehículo particular lo impactó.

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De acuerdo al testimonio, las personas que resultaron lesionadas se encontraban en un puesto de tamales, por lo que tuvieron que solicitar el apoyo del Servicio de Emergencias.

Con información de N+

GMAZ