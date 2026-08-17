Accidentes

Se Incendió Camioneta en la Ciudad de Puebla y Una de sus Ocupantes Convulsionó

Elementos de Protección Civil Estatal acudieron para sofocar las llamas y atender a la mujer con crisis nerviosa en el bulevar Carmelitas.

Incendio Camioneta Mujer Convulsionó Crisis Nerviosa Bulevar Carmelitas PueblaCamioneta se Incendia y Ocupante Sufre Convulsión en Bulevar Carmelitas de la Ciudad de Puebla. Foto: X @PCGobPue

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Una camioneta se incendió en Puebla causando una crisis nerviosa en una ocupante. Protección Civil sofocó las llamas y atendió a la afectada.

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