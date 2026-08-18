Hallan en Ciudad Juárez Auto Robado Tras Homicidio; Investigan a los Agresores

Un vehículo que habría sido robado de una vivienda donde un hombre fue asesinado, la mañana de este lunes 17 de agosto, fue localizado en la colonia Kilómetro 20, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, autoridades de seguridad e investigación ubicaron el automóvil sobre la calle Coronel Leobardo Bernal, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron para resguardar el área.

Posteriormente, elementos de la Agencia Estatal de Investigación realizaron las primeras indagatorias en el sitio y localizaron huellas que podrían corresponder a los responsables del hecho.

El automóvil habría sido sustraído de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Privada del Parque y Rusia, en la colonia Campestre Virreyes, donde un hombre fue asesinado durante la mañana de este lunes.

El hallazgo del vehículo generó la movilización de las corporaciones de seguridad e investigación, mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.