Seguridad

Hallan en Ciudad Juárez Auto Robado Tras Homicidio; Investigan a los Agresores

Autoridades de Ciudad Juárez localizaron el auto robado donde asesinaron a un hombre. La unidad fue hallada en la colonia Kilómetro 20.

El vehículo fue robado tras el asesinato de un hombreEl vehículo fue robado tras el asesinato de un hombre. Foto: N+

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Auto robado vinculado a un homicidio es encontrado en Ciudad Juárez, Chihuahua. La policía investiga.

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