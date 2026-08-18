Seguridad

Destituyen a Comandante y Nueve Policías de Álamo tras Choque y Presuntos Abusos de Autoridad

Tras la muerte de una persona en un choque ocurrido entre una patrulla y un auto en Álamo Temapache, se informó la destitución de elementos policiacos y el comandante.

Destituyen a Comandante y Nueve Policías de Álamo tras Choque y Presuntos Abusos de AutoridadLos elementos fueron destituidos tras múltiples señalamientos en su contra. Foto: Hipólito Tapia Moreno

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Tras un choque mortal y protestas en Álamo, destituyen a comandante y 9 policías por abusos. 18 quejas respaldan la decisión.

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