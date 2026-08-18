Destituyen a Comandante y Nueve Policías de Álamo tras Choque y Presuntos Abusos de Autoridad

Nueve policías estatales y un mando policíaco fueron destituidos de sus funciones, tras el accidente ocurrido el fin de semana en el municipio de Álamo Temapache, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

En dicho accidente, se reportó que el conductor del auto particular involucrado en el hecho perdió la vida, o que derivó en la quema de una patrulla, una motocicleta, así como daños a un módulo de la policía, presuntamente por pobladores del municipio anteriormente mencionado.

El percance donde el conductor del automóvil murió se registró en la carretera Álamo-Tihuatlán, a la altura de la colonia Unidad y Trabajo, cuando, presuntamente, una patrulla de la Policía Estatal chocó contra el vehículo.

El reporte en el lugar indica que la patrulla presentó daños severos y el vehículo en el que viajaba la víctima quedó prácticamente destrozado. Versiones preliminares refieren que el automóvil intentaba ingresar a una gasolinera cuando ocurrió el impacto.

Derivado de estos hechos, la patrulla involucrada, así como una motocicleta policial, fueron incendiadas por pobladores de la zona. La mecánica del accidente será determinada mediante peritajes de las autoridades ministeriales.

Elementos de la Marina y de la Policía Municipal se encargaron de reforzar la seguridad en la zona, mientras que las autoridades ministeriales se encargan de investigar los hechos ocurridos en la carretera Álamo-Tihuatlán en el municipio de Álamo Temapache, en la zona norte del estado.