Así Operaba Red de Extorsión a Verificentros Liderada por Director en el Edomex

La Fiscalía del Estado de México reveló el modus operandi de una red de extorsionadores a verificentros de la entidad, la cual estaba liderada por Raúl Piña Horta, Director General de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal; estos son los detalles.

De acuerdo con la Fiscalía del Edomex, esta banda operaba en agravio de propietarios de Centros de Verificación Vehícular del Edomex, así como de ciudadanos que acudían a realizar el trámite obligatorio. En un conunicado, la fiscalía reveló desde cuándo empezó a operar esta red de extorsión.

“El entramado extorsivo operaba al menos desde diciembre del 2023 e incluía la imposición de cuotas a los concesionarios de los verificentros por el número de verificaciones realizadas, a ello sumaron cuotas por cada 'línea' de verificación y por otras actividades”.

Fiscalía Edomex

Según las autoridades, el modus operandi de la red de extorsionadores usaba diversos métodos para obtener recursos ilícitamente, entre ellos, la limitación de venta de hologramas a los verificentros ubicados en distintos municipios mexiquenses como: Nezahualcóyotl, Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla.

Lo anterior, ocasionaba que los engomados que la autoridad ambiental les brindaba se agotaran rápidamente, entonces tenían que cubrir cuotas extorsivas para continuar con el funcionamiento, es decir, que les entregaran más hologramas.

Además, según las entrevistas asentadas en la carpeta de investigación, el 23 de diciembre de 2023, el Director General de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente Edomex, Raúl “N”, convocó a dueños, encargados, apoderados legales y administradores de diversos verificentros, a una reunión en un restaurante en la CDMX.

En dicha junta les informó que habría una “nueva forma de trabajar”:

"Cada verificentro tiene que pagar 200 mil pesos mensuales para seguir operando, aún y cuando cuenten con sus documentos en regla", dijo a los involucrados según los testimonios.

Ante el temor de ser agredidos, algunos de ellos se vieron obligados a aceptar el pago de “cuotas” de entre 30 y 100 mil pesos, acorde al número de verificaciones que cada centro podía realizar.

Sin embargo, Raúl “N” y otras personas contactaron a las víctimas para exigirles un nuevo pago “rectroactivo” de 162 mil 500 pesos por cada verificentro, ya que “los dejaron trabajar sin ningún problema de octubre a diciembre de 2023”.

En la banda de extorsionadores de verificentros también había una pieza clave: Carlos Eduardo “N”. Este sujeto exigía la devolución de diversas revalidaciones que ya habían sido autorizadas al haberse cumplido con los requisitos legales. Si los dueños se negaban, les decía que se “atuvieran a las consecuencias”.

“El entramado delictivo requería ‘juntar una bolsa de 430 millones de pesos extras a más tardar para noviembre de 2026’”, indicó la Fiscalía.

Asimismo, se reveló que los recursos producto de la extorsiñon se entregaban en efectivo en diversos puntos como oficinas privadas en la colonia Bosques de Las Lomas en la colonia Miguel Hidalgo, así como en domicilios de la alcaldía Cuajimalpa, ambos ubicados en la CDMX.

Las víctimas acudían mediante una cita o código QR. Mediante presión y amenaza, los presuntos delincuentes obligaron a algunos concesionarios de verificentros a cederles un porcentaje de sus empresas, manifestando que contaban con la “protección de políticos”.

También amenazaban de muerte abiertamente a los empresarios de verificentros y a sus familias, en caso de no cumplir con las exigencias.

“Esto lo vas a entender muy bien, si es que aprecías tu vida y la de tu familia (...) Sabemos todo de ti”, era parte de los mensajes que les envíaban.

Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”, fueron detenidos el 10 de agosto de 2026. Seis días después fueron vinculados a proceso, al primero por extorsión agravada y al segundo por abuso de autoridad.

Actualmente se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco. Las autoridades refieren que de encontrarse culpables, los presuntos extorsionadores de verificentros en Edomex, podrían alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión por extorsión y hasta 9 en el caso de abuso de autoridad.

EPP