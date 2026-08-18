Seguridad

Así Operaba Red de Extorsión a Verificentros Liderada por Director en el Edomex

El funcionario de Medio Ambiente es investigado por extorsionar e incluso amenazar de muerte a encargados de los verificentros y empresarios

Red de Extorsión a Verificentros del EdomexFiscalía Edomex
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