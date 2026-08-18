Dónde Aceptan Tarjeta de Mi Beca para Empezar en Agosto 2026 para Comprar Útiles

El Fideicomiso Bienestar Educativo de Ciudad de México (Fibien) ya depositó el apoyo anual para uniformes y útiles escolares. Y para que puedas adquirir los materiales para el regreso a clases, en N+ te decimos dónde aceptan la tarjeta de "Mi Beca para Empezar".

De hecho, el Fibien continúa con la entrega de Tarjetas del Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares Secundaria 2026, que paga 1,180 pesos anuales. Mientras que a los niños de 1° a 3° de preescolar se les depositan 970 pesos para este mismo fin.

A nivel federal, la Beca Rita Cetina primaria concluyó el pasado viernes 14 de agosto de 2026 con el Calendario de Pagos de los 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares.