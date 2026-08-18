Programas sociales

Dónde Aceptan Tarjeta de Mi Beca para Empezar en Agosto 2026 para Comprar Útiles

A partir del pasado 15 de agosto, el Fideicomiso Bienestar Educativo de CDMX realizó el deposito del apoyo económico en la Tarjeta correspondiente

Mi Beca para Empezar.¿Ya sabes qué negocios aceptan la Tarjeta Mi Beca para Empezar en agosto 2026? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.

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