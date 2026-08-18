Dónde Aceptan Tarjeta de Mi Beca para Empezar en Agosto 2026 para Comprar Útiles
A partir del pasado 15 de agosto, el Fideicomiso Bienestar Educativo de CDMX realizó el deposito del apoyo económico en la Tarjeta correspondiente
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A partir del pasado 15 de agosto, el Fideicomiso Bienestar Educativo de CDMX realizó el deposito del apoyo económico en la Tarjeta correspondiente
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El Fideicomiso Bienestar Educativo de Ciudad de México (Fibien) ya depositó el apoyo anual para uniformes y útiles escolares. Y para que puedas adquirir los materiales para el regreso a clases, en N+ te decimos dónde aceptan la tarjeta de "Mi Beca para Empezar".
De hecho, el Fibien continúa con la entrega de Tarjetas del Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares Secundaria 2026, que paga 1,180 pesos anuales. Mientras que a los niños de 1° a 3° de preescolar se les depositan 970 pesos para este mismo fin.
A nivel federal, la Beca Rita Cetina primaria concluyó el pasado viernes 14 de agosto de 2026 con el Calendario de Pagos de los 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares.
Para que tengas claro dónde puedes pagar con tu Tarjeta "Mi Beca para Empezar" y el vale del apoyo para Uniformes y Útiles Escolares en agosto 2026, a continuación se enlistan los comercios, por cada una de las categorías:
Papelerías:
Superpapelerías Tony.
Office Depot.
Lumen.
OfficeMax.
Grupo de Papelerías Gutiérrez.
Tiendas de autoservicio:
Soriana.
Chedraui.
SuperIssste.
Selecto Supercito.
Neto.
Soriana Express.
Vestimenta y Zapatería:
Price Shoes.
Cuidado con el Perro.
Suburbia.
Converse.
Capa de Ozono.
Vazza.
Farmacias:
San Pablo .
Farmacia Soriana.
San Isidro.
San Borja.
Farmacias Chedraui.
Farmacias Superissste.
Además, debes saber que en Ciudad de México hay un par de calles en la zona centro donde puedes comprar útiles escolares baratos de estilos como el Kawaii.
Recuerda que Mi Beca para Empezar, es un apoyo del Gobierno de Ciudad de México que se entrega de enero a junio y de septiembre a diciembre, conforme a los siguientes montos:
600 pesos para niños inscritos en escuelas públicas de nivel preescolar.
650 pesos para niños inscritos en escuelas públicas de 1°, 2° y 3° de primaria.
650 pesos para personas inscritas en 1°, 2° y 3° de primaria para adultos.
600 pesos para personas inscritas en Centros de Atención Múltiple (CAM) preescolar.
SARR