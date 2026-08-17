Programas sociales

Pago Beca Rita Cetina y Benito Juárez Agosto 2026: ¿Cuándo y Quiénes Cobran Doble?

Julio León dio a conocer los días en que depositarán la Beca Rita Cetina de secundaria y la Beca Benito Juárez en agosto 2026

Conoce Cuándo y Quiénes Reciben Pago Doble de Becas Rita Cetina y Benito Juárez Agosto 2026Los beneficiarios verán reflejado su pago en los próximos días de agosto. Foto: Julio León
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