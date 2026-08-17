Pago Beca Rita Cetina y Benito Juárez Agosto 2026: ¿Cuándo y Quiénes Cobran Doble?

El coordinador nacional de Beca Bienestar, Julio León, dio a conocer que la Rita Cetina de secundaria, la Benito Juárez, la Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior realizarán pagos en agosto de 2026.

Por ello, si estás a la espera de tu dispersión de alguno de los programas sociales antes mencionados, acá te decimos cuándo y quiénes cobran doble en los próximos días.

Luego de que terminaran los pagos de la Beca Rita Cetina de primaria, la Coordinación Nacional continuará realizando depósitos a diferentes beneficiarios y en notas previas ya te dijimos cuándo es la próxima distribución de apoyos para útiles y uniformes escolares.

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Los estudiantes que verán reflejado su pago en los próximos días de agosto son aquellos que recibieron su tarjeta del Banco Bienestar recientemente.

De esta manera, los beneficiarios de las Becas Rita Cetina Secundaria, Benito Juárez, Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro comenzarán a recibir sus depósitos acumulados, que pueden ser correspondiente a un bimestre o un pago doble o triple.

"Si recientemente es decir hace unos días o unas semanas, recibiste tu tarjeta de algunas de las becas, Rita Cetina, Benito Juárez, Gertrudis Bocanegra, o Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior en los próximos días verás reflejado tu depósito o depósitos acumulados", explicó Julio León en un video en sus redes sociales.

El pago normal, doble o triple, se verá reflejado en la cuenta de los beneficiarios del 24 al 28 de agosto de 2026. Es importante considerar que no se especificó que estos depósitos vayan a realizarse en orden alfabético por medio de un calendario.

Por ello, los padres de familia y estudiantes deberán consultar su saldo en dichos días para saber si ya cayó su pago. Estos son los montos que paga cada programa:

Beca Rita Cetina Secundaria. Pago normal: 1,900 pesos + 700 si hay un alumno extra en la familia. Pago Doble: 3,800 pesos + 1,400 pesos por alumno extra. Pago Triple: 5,700 pesos + 2,100 pesos por alumno extra.

Beca Benito Juárez. Pago normal: 1,900 pesos. Pago Doble: 3,800 pesos. Pago Triple: 5,700 pesos.

Beca Gertrudis Bocanegra. Pago normal: 1,900 pesos. Pago Doble: 3,800 pesos. Pago Triple: 5,700 pesos.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: Pago normal: 5,800 pesos. Pago Doble: 11,600. Pago Triple: 17,400 pesos.

PPP