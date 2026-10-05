Disturbio Tropical Frente a Tamaulipas y Veracruz Aumenta a 70% su Probabilidad

Un disturbio tropical se formó frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, en el Golfo de México, y el Centro Nacional de Huracanes (CNH) incrementó a 70% la probabilidad de que alcance algún desarrollo tropical.

De acuerdo con Protección Civil de Tamaulipas, las tendencias preliminares apuntan a que el sistema tendría un desplazamiento gradual hacia el norte, por lo que permanece bajo vigilancia ante posibles cambios en su evolución.

La CNH indicó que es probable que se forme una depresión tropical entre mediados y finales de esta semana. El sistema se desplazaría hacia el este durante los próximos días antes de cambiar su trayectoria hacia el norte.

Independientemente de si logra desarrollarse como sistema tropical, su interacción con el frente frío número 1 favorecerá la continuidad del temporal lluvioso, con probabilidad de lluvias fuertes a intensas en la región.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Tamaulipas: Pronostican Más Lluvia Este Lunes

Para este lunes se prevé cielo medio nublado en Tamaulipas, además de lluvias y tormentas, algunas localmente intensas. Las condiciones estarán asociadas al temporal lluvioso, favorecido por el frente frío y el abundante ingreso de humedad.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre 27 y 29 grados en buena parte del estado, mientras que en las zonas serranas se esperan valores más bajos.