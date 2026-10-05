Accidentes

Continúa Incendio en Urbi Quinta del Cedro en Tijuana; Alertan por Caída de Ceniza

La autoridad pidió evitar acercarse al sitio y mantener cerradas puertas y ventanas ante el humo

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