Continúa Incendio en Urbi Quinta del Cedro en Tijuana; Alertan por Caída de Ceniza
La autoridad pidió evitar acercarse al sitio y mantener cerradas puertas y ventanas ante el humo
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La autoridad pidió evitar acercarse al sitio y mantener cerradas puertas y ventanas ante el humo
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El incendio registrado en un aparente basurero clandestino ubicado en Urbi Quinta del Cedro continúa siendo atendido por elementos del Cuerpo de Bomberos de Tijuana.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que unidades de Bomberos permanecen en el lugar realizando labores para contener y combatir el fuego, además de mantener el monitoreo de la zona.
Como medida preventiva, se emitió un aviso ante la posible presencia de humo y caída de ceniza en las áreas cercanas al incendio.
La autoridad recomendó a la población evitar acercarse al sitio, respetar las indicaciones de los cuerpos de emergencia y, en caso de encontrarse cerca de la zona afectada, mantener puertas y ventanas cerradas.
Las labores de atención continúan en el punto mientras los equipos de emergencia trabajan para contener el incendio.
APG