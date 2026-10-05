Continúa Incendio en Urbi Quinta del Cedro en Tijuana; Alertan por Caída de Ceniza

El incendio registrado en un aparente basurero clandestino ubicado en Urbi Quinta del Cedro continúa siendo atendido por elementos del Cuerpo de Bomberos de Tijuana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que unidades de Bomberos permanecen en el lugar realizando labores para contener y combatir el fuego, además de mantener el monitoreo de la zona.

Como medida preventiva, se emitió un aviso ante la posible presencia de humo y caída de ceniza en las áreas cercanas al incendio.

La autoridad recomendó a la población evitar acercarse al sitio, respetar las indicaciones de los cuerpos de emergencia y, en caso de encontrarse cerca de la zona afectada, mantener puertas y ventanas cerradas.

Las labores de atención continúan en el punto mientras los equipos de emergencia trabajan para contener el incendio.

APG