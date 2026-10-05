Tormenta Severa Provoca Inundaciones y Daños en Calles y Viviendas de Tepic, Nayarit

Una fuerte tormenta registrada la tarde-noche de este domingo provocó inundaciones, corrientes de agua y afectaciones en distintos puntos de Tepic, Nayarit, donde calles y avenidas quedaron anegadas y el nivel del agua comenzó a generar complicaciones para automovilistas, comercios y habitantes.

Uno de los puntos reportados con mayor acumulación de agua se encuentra en el cruce de la avenida Ricardo Flores Magón y la calle Morelos, donde se formó una intensa corriente que dificultó el paso. Ante esta situación, se pidió a la población evitar cruzar por la zona y extremar precauciones para no quedar atrapada en medio de la corriente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bajo el Agua Quedan Calles en Tepic tras Lluvias

La lluvia también provocó encharcamientos importantes sobre la avenida Independencia, donde el agua alcanzó niveles superiores a los habituales y comenzó a ingresar a algunos negocios. Videos y reportes difundidos durante la tarde muestran calles cubiertas por agua y vehículos circulando con dificultad ante la intensidad de las precipitaciones.

En distintos sectores de la capital nayarita también se reportaron afectaciones en viviendas y vehículos, mientras que algunas avenidas principales y secundarias registraron acumulaciones de agua.

La intensidad de la tormenta generó complicaciones para la movilidad y llevó a habitantes a resguardarse ante el riesgo de que continuaran aumentando los niveles de agua.

Los servicios de emergencia también recibieron reportes de afectaciones en la colonia Caja de Agua, en la zona de prolongación P. Sánchez, hacia donde se indicó que se desplazaban unidades para atender la situación y verificar posibles daños.

La tormenta no se limitó a Tepic. En la bahía de Matanchén, Nayarit, el nivel del agua continuó aumentando y generó preocupación entre habitantes ante la posibilidad de que la lluvia alcanzara viviendas ubicadas en las zonas más expuestas.

Las condiciones meteorológicas mantienen bajo riesgo a distintos puntos del estado, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y evitar transitar por calles, avenidas o zonas donde existan corrientes de agua.

En particular, se pidió no intentar atravesar cauces o corrientes formadas por la lluvia, ya que la fuerza y profundidad del agua pueden aumentar rápidamente. También se recomienda a los automovilistas evitar circular por zonas inundadas y buscar lugares seguros mientras disminuye la intensidad de las precipitaciones.

Hasta el momento, los reportes disponibles dan cuenta de inundaciones y daños materiales, aunque se espera que las autoridades realicen recorridos para establecer con mayor precisión el saldo de las afectaciones y determinar si existen personas lesionadas.

TLS