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Tormenta Severa Provoca Inundaciones y Daños en Calles y Viviendas de Tepic, Nayarit

La lluvia también provocó encharcamientos importantes y vehículos con complicaciones para circular

Inundaciones en Tepic NayaritInundación en un canal en Tepic afectó automóviles. Foto: Reseña Urbana Medios - Nayarit

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Tormenta Severa Inunda Calles y Viviendas en Tepic | N+