Aumenta la Probabilidad de Desarrollo Tropical en el Golfo de México

La probabilidad de que se desarrolle un sistema tropical en el Golfo de México aumentó a 40%, informó Protección Civil de Tamaulipas, con base en la perspectiva del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el reporte, las tendencias preliminares apuntan a que este sistema tendría un desplazamiento gradual hacia el norte.

Protección Civil señaló que, independientemente de cómo evolucione el fenómeno, su interacción con un frente frío favorecerá que continúe el temporal lluvioso en la región.

Este escenario podría generar lluvias fuertes a intensas, por lo que se mantiene el llamado a la población a permanecer atenta a los avisos oficiales.

La dependencia aclaró que la evolución del sistema todavía está en seguimiento y que las condiciones pueden cambiar durante las próximas horas.

Las lluvias ya han generado afectaciones en distintos puntos de Tamaulipas. En Matamoros, las precipitaciones acumuladas desde el viernes han provocado inundaciones y mantienen a cuadrillas de la Junta de Aguas y Drenaje trabajando en sectores con mayor acumulación de agua.

En la zona norte, las condiciones también han afectado la circulación. La carretera San Fernando-Reynosa permanece cerrada en el kilómetro 67, a la altura del puente La Llorona, debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias.