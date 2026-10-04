Enciende Alerta Posible Ciclón Tropical en el Atlántico, en esta Zona del Golfo de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, por sus siglas en inglés) activaron la vigilancia de una perturbación tropical que podría generar un ciclón en el océano Atlántico en los siguientes días.

En caso de evolucionar, este fenómeno meteorológico se convertiría en la tormenta tropical Isaias, y sería el noveno sistema con nombre de la temporada de ciclones 2026 en este litoral.

Antes se formaron las tormentas Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo y Hanna en el océano Atlántico.

El SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertó este domingo que hay 40% de probabilidad de que una zona de baja presión tenga desarrollo ciclónico en siete días.

“Se pronostica la formación de una zona de baja presión en el suroeste del Golfo de México. Se mantiene en vigilancia”, expuso en redes sociales.

En tanto, el NHC detalló que es probable que el área de baja presión se forme alrededor de la mitad de semana, y que a finales de la misma pueda evolucionar a una depresión tropical.

“Aunque se espera que las condiciones ambientales sean solo marginalmente favorables, es posible un desarrollo lento y podría formarse una depresión tropical a finales de esta semana mientras el sistema se desplaza hacia el norte”, indicó en su página web.

En el Atlántico ha sido más baja la actividad ciclónica que en el Pacífico, donde el fenómeno climatológico de El Niño ha incidido en la formación de más sistemas y de mayor potencia. En dicho litoral se han formado 17 ciclones, ocho de ellos huracanes.

La temporada de ciclones tropicales en el Atlántico inició el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó entre 11 y 15 fenómenos meteorológicos con nombre en este litoral, por lo que aún faltarían entre tres y siete.

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