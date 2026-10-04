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Mantienen Monitoreo del Río Aguanaval por Aumento en su Caudal en Coahuila

Protección Civil del Estado en la Región Laguna monitorea las zonas bajas de Matamoros y Viesca.

Mantienen Monitoreo del Río Aguanaval por Aumento en su Caudal en CoahuilaLas autoridades continúan monitoreando el río ante posibles cambios en su caudal. Foto: N+

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