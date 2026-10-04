El Río Aguanaval mantiene vigilancia permanente ante el incremento en su caudal registrado durante los últimos días, derivado de los escurrimientos generados por las recientes lluvias en la región.

De acuerdo con los registros de la estación hidrométrica de La Flor, este sábado el gasto del río comenzó en 6.1 metros cúbicos por segundo a las 8:00 de la mañana. Durante las horas siguientes, el nivel presentó un aumento constante hasta alcanzar los 26.6 metros cúbicos por segundo a las 13:00 horas.

Después de ese horario, el caudal comenzó a disminuir de manera gradual. Para las 18:00 horas, el registro se ubicó en 19.2 metros cúbicos por segundo, con una escala de 29 centímetros.

Protección Civil del Estado en la Región Laguna informó que el comportamiento del Río Aguanaval es monitoreado de manera permanente, principalmente en las zonas bajas de Matamoros y Viesca, debido al tiempo que tarda el flujo de agua en desplazarse hacia estos sectores.

Las autoridades mantienen vigilancia para detectar cualquier cambio en el comportamiento del río y, en caso de ser necesario, implementar acciones para proteger a la población. Como parte de las medidas preventivas, en algunas zonas ya fueron colocados bordos para contener la creciente y reducir posibles afectaciones.