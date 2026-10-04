Internacional

Tiroteo Masivo en Fiesta Deja 2 Muertos y 35 Heridos en Georgia, EUA

El ataque ocurrió en la madrugada en un barrio residencial; en la celebración había unas mil personas

Un agente coloca cinta de acordonamiento de una escena del crimen en Georgia, EUA, en enero 2026. Foto: Reuters | ArchivoUn agente coloca cinta de acordonamiento de una escena del crimen en Georgia, EUA, en enero 2026. Foto: Reuters | Archivo
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