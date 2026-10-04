Tiroteo Masivo en Fiesta Deja 2 Muertos y 35 Heridos en Georgia, EUA

La madrugada de este domingo se desató un tiroteo masivo en una fiesta en un barrio residencial del estado de Georgia, Estados Unidos de América (EUA), el cual dejó saldo de al menos dos personas muertas y 35 lesionadas.

La Oficina de Investigación de Georgia detalló en un comunicado que el ataque ocurrió a las 01:25 hora local en la localidad de Vienna, en el condado de Dooly.

Según la información preliminar, agentes locales patrullaban una fiesta vecinal cuando se escucharon disparos en la cuadra 900 de Pine Street.

Al acudir al sitio, descubrieron que varias personas habían resultado heridas de bala, las cuales fueron trasladadas a varios hospitales de la región para recibir tratamiento.

Además, localizaron a dos personas en la cuadra 600 de Pine Street, quienes fueron declaradas fallecidas en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los posibles atacantes ni las motivaciones del tiroteo, y se limitó a señalar que una investigación está en curso.

Craig Peavy, sheriff de Dooly, dijo a los medios que la fiesta reunía a más de mil personas y que se realizaron disparos contra medio centenar de asistentes en dos lugares separados por una cuadra.

Las víctimas mortales son dos hombres de 20 y 23 años de edad, mientras que 25 de los 35 heridos fueron trasladados al hospital por la gravedad de sus heridas.

En lo que va del año, se han registrado más de 350 tiroteos masivos, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

El balance de víctimas en estos tiroteos es de más de 9 mil 800 muertos y 18 mil 380 heridos en 2026.

Apenas la noche del viernes ocurrió otro tiroteo en una fiesta privada en un centro comercial de Los Ángeles, con saldo de dos personas fallecidas.

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Con información de EFE.

SPB