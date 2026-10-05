Deja 10 Heridos Colapso de Gradas Durante Evento de Jaripeo en San Francisco Tlalnepantla

Diez personas resultaron lesionadas, entre ellas ocho mujeres y dos hombres, luego de que una grada se desplomara durante un jaripeo en el Pueblo de San Francisco Tlalnepantla, en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.

El incidente ocurrió en la calle 16 de Septiembre y Prolongación Reforma, donde se realizaba el evento. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, oficiales fueron alertados por monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente sobre la caída de la estructura.

Personal del ERUM atiende a lesionados por la caida de gradas en jaripeo en Xochimilco

Al llegar al sitio, los policías encontraron a varias personas lesionadas, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios médicos de emergencia para atender a los asistentes afectados.

Paramédicos acudieron al lugar y brindaron atención a ocho mujeres de 14, 22, 24, 27, 31, 44, 59 y 78 años, así como a dos hombres de 41 y 47 años.

Luego de valorar a los heridos, los servicios de emergencia determinaron que dos de las personas lesionadas requerían traslado hospitalario debido a las fracturas que presentaban.

Una tercera persona también fue trasladada a un hospital para recibir atención médica debido a su estado de gestación.

El resto de las personas afectadas recibió atención en el lugar, mientras elementos de la SSC coordinaron la respuesta de emergencia ante el desplome de la grada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que provocaron la caída de la estructura instalada para el jaripeo ni si existe alguna responsabilidad relacionada con las condiciones de seguridad del evento.

El incidente ocurrió mientras se desarrollaba la actividad en el Pueblo de San Francisco Tlalnepantla y movilizó a policías y personal de atención médica para auxiliar a los asistentes afectados.

Las autoridades continuarán con las labores correspondientes para determinar las condiciones en las que se encontraba la grada y esclarecer cómo ocurrió el desplome que dejó a 10 personas lesionadas.

TLS