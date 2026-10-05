Accidentes

Deja 10 Heridos Colapso de Gradas Durante Evento de Jaripeo en San Francisco Tlalnepantla

Autoridades fueron alertadas por cámaras del sistema C2 de vigilancia

Colapsan Gradas Durante Jaripeo y Dejan Varios Lesionados en XochimilcoColapsan Gradas Durante Jaripeo y Dejan Varios Lesionados en Xochimilco

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+