¿Cuándo Dan el Aguinaldo a los Pensionados del IMSS en 2026? Quiénes Sí y Quiénes No lo Cobran

Con el último trimestre del año en marcha, se acerca la fecha del pago del aguinaldo 2026 para pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se trata de un derecho irrenunciable reconocido por la Ley en México, y en N+ te decimos cuándo lo depositan.

Aunque no son los únicos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también deposita el aguinaldo en noviembre a sus pensionados.

Dado que esta prestación también corresponde a los trabajadores en activo del régimen de sueldos y salarios, en una nota previa ya te explicamos cómo calcular qué monto te corresponde cobrar por un año de servicio.

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¿Qué pensionados sí recibirán aguinaldo en 2026 y quiénes no?

El aguinaldo es un pago anual extra al sueldo mensual que otorga una empresa al trabajador en activo por un año de servicio, y puede ser de al menos 15 días de salario. Desde 2025, los servidores públicos pueden acceder a un aguinaldo de 40 días, de acuerdo con los cambios en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

En el caso de los jubilados del IMSS, el propio instituto ha declarado que sólo aquellos pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez que estén bajo el amparo de la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997 tienen derecho a recibir aguinaldo anual.

En cambio, los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el Amparo de la Ley del Seguro Social vigente no reciben ningún depósito por aguinaldo.

¿Cuándo dan el aguinaldo a los pensionados IMSS en 2026?

Ahora que tienes claro si te corresponde pago por este concepto, vale la pena aclarar que el Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que hace el depósito durante noviembre.

En dicho mes también se hace el pago de la mensualidad de la pensión correspondiente, por lo que los pensionados cobrarán doble.

El monto que se deposita por concepto de aguinaldo es el equivalente a una mensualidad de la cuantía de la pensión, es decir, sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.