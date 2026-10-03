No Hay Depósito Extra: ¿Qué Debes Saber Sobre el Pago de Aguinaldo y la Pensión Bienestar 2026?

Hay una buena noticia para las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, pues faltan solo unas semanas para que reciban su próximo pago, el mismo con el que podrán hacer las compras de las fiestas navideñas. Sin embargo, lo que deberán tomar en cuenta es que este se realizará con regularidad, de cara a algunas dudas como si habrá aguinaldo con la Pensión Bienestar este 2026.

Como te hemos dado a conocer previamente, habrá algunas personas que recibirán el depósito de la prestación de fin de año en noviembre 2026. Entre ellos están algunos adultos mayores que ya tienen asegurado el pago extra, pero esto no es para todos aquellos que se encuentran registrados en un programa social.

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Cabe recordar que el aguinaldo es una prestación obligatoria, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, la cual establece que este pago tiene que ser, mínimo, equivalente a 15 días de salario y que debe pagarse cada año antes del 20 de diciembre.

No obstante, en los últimos días, a través de redes sociales se ha socializado una duda: ¿hay pago de aguinaldo con la Pensión Bienestar en 2026? En N+ te explicamos quiénes sí y quiénes no reciben este depósito entre los beneficiarios de este y otros programas sociales.

¿Quiénes reciben el pago de aguinaldo y la Pensión Bienestar en 2026?

Lo primero que debes tener en claro es que la Pensión Bienestar para Adultos Mayores o Mujeres de 60 a 64 años, así como los demás apoyos federales, no dan un pago de aguinaldo 2026.

A partir de esta aclaración, es importante tomar en cuenta que, por el contrario, el recibimiento de esta prestación de final de año no te genera problemas para el pago regular de la pensión. Es decir, los pagos de ambos conceptos no están relacionados.

No obstante, dentro del grupo etario que recibe las pensiones para personas de la tercera edad, los que sí contarán con aguinaldo son aquellos que se encuentran laborando o quienes cuentan con una pensión del IMSS o ISSSTE, especialmente los pensionados bajo el régimen de la Ley 73.

Estas dos instituciones ya han confirmado las fechas en las que depositarán el aguinaldo:

Pensión IMSS: 2 de noviembre.

Pensión ISSSTE: Primera quincena de noviembre 2026 (primera entrega) y viernes 27 de noviembre (segunda parte).

Finalmente, una opción que tienen los adultos mayores que buscan mantenerse entre la población económicamente activa y recibir un aguinaldo es que pueden integrarse a la Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Este programa facilita la conexión entre empleadores y solicitantes de empleo, aunque este trabajo y su pago no dependen de la dependencia.