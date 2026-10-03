Programas sociales

No Hay Depósito Extra: ¿Qué Debes Saber Sobre el Pago de Aguinaldo y la Pensión Bienestar 2026?

Las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores recibirán su próximo depósito en noviembre 2026; conoce el monto de esta dispersión

Pago aguinaldo Pensión Bienestar para Adultos Mayores en 2026En noviembre 2026 se realizará el próximo pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores. Foto: Delegación de Programas para el Bienestar Estado de México

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