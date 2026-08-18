Detienen a Dos Hombres y Una Mujer con Más de 100 Dosis de Cristal en Puebla

Este lunes 17 de agosto de 2026 se dieron a conocer las detenciones de Jenny ‘N’, Jesús ‘N’ y Santos ‘N’ en un inmueble presuntamente utilizado como punto de venta de droga en el municipio poblano de San Salvador El Verde.

De acuerdo con las autoridades, durante la ejecución de la orden de cateo en dicho inmueble ubicado en la localidad de San Lucas El Grande, se aseguraron 113 dosis de cristal.

En operativo interinstitucional, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cateó un inmueble identificado como punto de narcomenudeo en la localidad de San Lucas El Grande, perteneciente al municipio de San Salvador El Verde, logrando la detención de Jenny ‘N’, Jesús ‘N’ y Santos ‘N’.

La acción operativa fue encabezada por agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), en colaboración con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva.

En operativo interinstitucional, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cateó un inmueble identificado como punto de narcomenudeo en la localidad de San Lucas El Grande, perteneciente al municipio de San Salvador El Verde, logrando la detención de Jenny N., Jesús N. y… pic.twitter.com/nu0oB3Kz7q — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 17, 2026

De acuerdo con las indagatorias y labores de inteligencia de campo y gabinete, el inmueble funcionaba como un punto discreto de almacenamiento, comercialización y distribución de estupefacientes con operación permanente las 24 horas.

En el lugar fueron aseguradas 113 dosis de una sustancia granulada con características del cristal, dinero en efectivo, una báscula digital tipo gramera y una bolsa de mano.

El predio y las sustancias decomisadas quedaron asegurados bajo resguardo ministerial, mientras que las dos personas masculinas y la femenina fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por delitos contra la salud.

Con información de N+

GMAZ