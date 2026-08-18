Seguridad

Detienen a Dos Hombres y Una Mujer con Más de 100 Dosis de Cristal en Puebla

Los tres sujetos fueron arrestados en un inmueble usado presuntamente como punto de venta de droga en la localidad de San Lucas El Grande.

Detenidos Jenny N Jesús N Santos N 113 Dosis Droga Cristal San Salvador El Verde PueblaDetienen a Tres Sujetos Con 113 Dosis de Cristal en San Salvador El Verde, Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Arrestan a dos hombres y una mujer en Puebla con más de 100 dosis de cristal. El inmueble en San Lucas El Grande era un centro de distribución 24/7. Conoce más detalles.

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