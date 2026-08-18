Aseguran Inmueble con Túnel Presuntamente Usado para Ocultar Drogas en Puebla; Hay un Detenido

Este lunes 17 de agosto de 2026 se dio a conocer el aseguramiento de un inmueble con un túnel presuntamente utilizado para almacenar y ocultar drogas en el municipio poblano de San Salvador El Verde.

De acuerdo con las autoridades, durante la ejecución de la orden de cateo en el sitio fueron asegurados 39 envoltorios de cristal, a la vez que fue detenido Miguel Ángel ‘N’.

La intervención ministerial fue encabezada por personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), en colaboración con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva.

Durante la inspección del predio, los agentes investigadores detectaron una construcción subterránea tipo túnel, acondicionada y utilizada presuntamente como vía de escape y punto estratégico para el ocultamiento y almacenamiento de sustancias ilícitas.

Asimismo, se aseguraron 39 envoltorios con sustancia granulada similar al cristal, un arma de fuego tipo pistola con cargador abastecido, dinero en efectivo y una báscula digital.

Es así que mediante un comunicado se informó que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cateó y aseguró un inmueble presuntamente destinado al almacenamiento y comercialización de narcóticos, logrando la detención de Miguel Ángel ‘N’ durante un operativo interinstitucional en el municipio de San Salvador El Verde.

El predio y los indicios quedaron a resguardo de la autoridad ministerial, en tanto que el detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades y definir su situación jurídica.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ