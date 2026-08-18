Seguridad

Aseguran Inmueble con Túnel Presuntamente Usado para Ocultar Drogas en Puebla; Hay un Detenido

Miguel Ángel 'N' fue arrestado durante el operativo en el municipio de San Salvador El Verde, donde también fueron decomisados envoltorios de cristal.

Inmueble Túnel Asegurado Droga Cristal Detenido Miguel Ángel N San Salvador El Verde PueblaAseguran Inmueble con Túnel Presuntamente Usado para Ocultar Drogas en San Salvador El Verde, Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Operativo en Puebla: aseguran inmueble con túnel y 39 envoltorios de cristal. Miguel Ángel 'N' detenido. Conoce los detalles de este caso.

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