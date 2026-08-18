Así es Álamos, el Pueblo Mágico de Sonora con Casonas, Portales y Leyendas

Álamos, Sonora, es uno de los cuatro Pueblos Mágicos de Sonora, conocido como la Ciudad de los Portales por su riqueza arquitectónica y su pasado minero. Sus historias y casonas convierten a este destino en un punto de interés para viajeros que buscan despejarse y conectar con la naturaleza y las calles empedradas de un sitio histórico.

La historia de Álamos está ligada al descubrimiento de yacimientos de plata durante el periodo colonial. La explotación minera impulsó el crecimiento de la población, permitió la construcción de templos, edificios públicos y grandes residencias que todavía forman parte de su paisaje urbano.

Entre los principales atractivos de este Pueblo Mágico destacan la Parroquia de la Purísima Concepción, el Palacio Municipal, que se convierte en el escenario principal del Festival Alfonso Ortiz Tirado, dedicado al bel canto, los portales de sus fachadas y las casonas que siguen de pie en el centro histórico.