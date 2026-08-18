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Así es Álamos, el Pueblo Mágico de Sonora con Casonas, Portales y Leyendas

Este Pueblo Mágico es un destino histórico del sur de Sonora con un pasado minero e historias que lo convierten en un punto de interés para viajeros.

Así es Álamos, el Pueblo Mágico de Sonora con Casonas, Portales y LeyendasÁlamos, Pueblo Mágico de Sonora. Foto: N+

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Conoce Álamos, Sonora, sus historias, casonas y calles empedradas: un destino cultural para viajeros.

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