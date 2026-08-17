IMSS Ampliará Servicio en CDMX: Clínica en la GAM Cambiará Horario

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que ampliará el servicio en una clínica ubicada en la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 23 Morelos, ubiacda en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, que se encuentra en proceso de ampliación para convertirse en un servicio de Urgencias con atención las 24 horas, además tendrá mayor personal y equipamiento.

Cabe destacar que el IMSS realiza un proyecto prioritario para crecer Unidades de Admisión Médica Continua a Urgencias para la atención de casos complejos en Unidades de Medicina Familiar. Próximamente serán aperturadas áreas en:

Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Ciudad de México.

Este lunes, 17 de agosto de 2026, el director del IMSS, Zoé Robledo, supervisó el área de Atención Médica Continua de la UMF No. 23 Morelos, acompañado de autoridades institucionales.

Zoé Robledo señaló que esta obra es parte de un proyecto prioritario para crecer 10 áreas de Admisión Médica Continua de unidades de Primer Nivel en todo el país para la atención de urgencias y hacerlas más resolutivas.

Detalló que el espacio cuenta con dos consultorios, triage, Sala de Choque, carro rojo, ocho camillas de observación, una para paciente aislado y dos para pediátricos, dará servicio las 24 horas y se encuentra en las últimas etapas para entrar en operación.

Con información de N+

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