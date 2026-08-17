Salud

IMSS Ampliará Servicio en CDMX: Clínica en la GAM Cambiará Horario

La UMF No. 23 Morelos del IMSS, en CDMX, cuenta con dos consultorios, triage, Sala de Choque, carro rojo y ocho camillas de observación

Clínica 23 del IMSS en CDMXUnidad de Medicina Familiar (UMF) No. 23 Morelos, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX. Foto: IMSS

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El IMSS amplía su servicio en CDMX: la clínica UMF No. 23 Morelos ofrecerá atención de urgencias 24 horas con más personal y equipamiento. Descubre cómo mejorará la atención médica.

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