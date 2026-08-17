Nuevo Reto Viral en Redes Pone la Vida en Riesgo: Autos Van en Sentido Contrario

La policía irlandesa —conocida como Garda— alertó sobre una nueva acción que han llevado a cabo jóvenes para obtener validación en redes sociales: conducir en sentido contrario por carreteras del país.

Tan solo este mes, esos retos han dejado saldo de cinco muertos y 13 personas heridas de gravedad.

Justin Kelly, comisario jefe de la Garda, expresó que esos incidentes demuestran "lo irresponsable y peligroso que es conducir en el lado equivocado" de la vialidad.

"Eso es evidente, pero lo que hace que este comportamiento imprudente sea aún más indignante es que, en algunos casos, se hace para conseguir 'me gustas' en las redes sociales, sin importar el impacto potencialmente devastador que pueda tener tanto en personas inocentes como en ellos mismos", expuso.

Lo anterior después de que ayer, 16 de agosto de 2026, cinco menores de entre 14 y 16 años de edad murieron cuando su vehículo chocó en una autopista del sureste de Dublín.

El auto colisionó con una unidad que se dirigía al aeropuerto de la capital con cuatro ocupantes, tres mujeres y un niño, que resultaron gravemente heridos.

De acuerdo con la policía irlandesa, los menores de edad llevaban pasamontañas o estaban cubiertos con algún tipo de máscara en el momento del accidente. La Garda además los vincula a una conocida banda juvenil.

Este hecho se sumó al del pasado 9 de agosto, cuando nueve personas resultaron gravemente lesionadas luego de que un auto en el que viajaban ocho adolescentes chocó de frente con otro vehículo.

La unidad en la que iban los jóvenes circulaba en dirección contraria por la principal autopista de circunvalación de Dublín.

Ante este panorama, el vicepresidente de la Asociación de Representantes de la Garda, Joe O'Connell, aseguró que hay bandas de adolescentes y hombres jóvenes que intentan "superarse unos a otros en las redes sociales" mediante "videos de sus interacciones con las fuerzas del orden".

Estos retos los llevan a participar "en una persecución, a conducir en sentido contrario por una carretera o una autopista y a grabarlo para conseguir los 'me gusta'", indicó.

También el primer ministro irlandés, Micheál Martin, se pronunció por el reciente caso. Dijo sentirse "conmocionado" tras la muerte de los cinco jóvenes que circulaban en sentido contrario.

En un comunicado, se declaró "conmocionado y entristecido" por el accidente y se mostró especialmente alarmado por el hecho de que algunos de estos actos se cometan "para conseguir un 'me gusta' en las redes sociales".

El primer ministro irlandés consideró que no puede haber "ninguna tolerancia" con este tipo de comportamiento.

Con información de EFE y AFP.

SPB