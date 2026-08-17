Seguridad

Prisiones de Irapuato, Celaya y San Miguel de Allende se Encuentran Sobresaturadas

Guanajuato registra cárceles llenas, teniendo más de 7 mil encarcelados con una infraestructura para 6 mil 78. Casi 7 de cada 10 reclusos en la entidad son adultos jóvenes de entre 18 y 39 años.

Guanajuato Cuenta Con Prisiones Llenas Irapuato Celaya y San Miguel de Allende las Sobresaturadas.Guanajuato Cuenta Con Prisiones Llenas Irapuato Celaya y San Miguel de Allende las Sobresaturadas. Foto: N+

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Guanajuato enfrenta un grave problema de hacinamiento en sus prisiones. Más de 7 mil reclusos en instalaciones para 6 mil 781.

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