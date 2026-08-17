Prisiones de Irapuato, Celaya y San Miguel de Allende se Encuentran Sobresaturadas

Guanajuato registra una población total de 7 mil 137 personas prisioneras, cuando la infraestructura solo está diseñada para 6 mil 781.

El foco rojo se ubica en Irapuato, que opera a más del 60% de su capacidad real. Le siguen Celaya y San Miguel de Allende con más del 34% de sobrepoblación cada uno con corte a datos de junio.

Además, las cifras reflejan un impacto directo en la juventud: casi 7 de cada 10 reclusos en la entidad son adultos jóvenes de entre 18 y 39 años. Guanajuatenses indicaron que para que las cifran bajen, se debe de comenzar con la educación desde casa.

Entre la falta de infraestructura, el alza en los índices delictivos y la exigencia ciudadana de atender el problema desde el núcleo familiar. El sistema penitenciario de Guanajuato enfrenta un reto de hacinamiento y reinserción social.