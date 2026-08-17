EUA Investiga si Agentes de la DEA Permitieron Entregas de Fentanilo y Por Qué
Autoridades federales y estatales analizan posibles irregularidades en operativos antidrogas
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El gobierno de Estados Unidos abrió una revisión para determinar si agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) permitieron entregas de fentanilo y por qué.
La indagatoria estará a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y analizará las actuaciones de autoridades federales durante los últimos dos años.
Entre los puntos que serán revisados está la posible aplicación de una estrategia conocida como letting drugs walk, mediante la cual los agentes pueden vigilar movimientos de droga sin intervenir de inmediato.
La práctica busca, en determinados casos, obtener información que permita identificar a integrantes de mayor rango dentro de una organización criminal. Sin embargo, el uso de esta táctica con fentanilo genera cuestionamientos debido al riesgo que representa la circulación de un opioide sintético asociado con miles de muertes en Estados Unidos.
La revisión ocurre después de que una investigación periodística documentara diversos casos en los que agentes de la DEA habrían tenido conocimiento de grandes cargamentos de fentanilo, pero no realizaron una incautación inmediata.
Uno de los episodios señalados ocurrió en Albuquerque, Nuevo México, donde agentes vigilaron una entrega de aproximadamente 74 mil pastillas de fentanilo en un parque de casas móviles. De acuerdo con documentos internos revisados durante la investigación, el cargamento no fue interceptado.
La situación generó preocupación entre agentes actuales y retirados, quienes cuestionaron si permitir que las drogas continúen su recorrido puede poner en riesgo a personas ajenas a las investigaciones y si las decisiones tomadas fueron compatibles con las políticas del Departamento de Justicia.
La revisión también podría determinar si existieron operaciones similares en otras ciudades de Estados Unidos. En Nuevo México, por ejemplo, han surgido testimonios de denunciantes que señalan que agentes tuvieron conocimiento de otros envíos de grandes cantidades de fentanilo.
Uno de los denunciantes aseguró que las autoridades supieron de un cargamento de aproximadamente 350 mil pastillas a partir de una intervención telefónica realizada en 2024. Según su versión, los agentes no intervinieron de inmediato porque la investigación continuaba y posteriormente esa operación terminó con la mayor incautación de fentanilo registrada por la DEA.
Documentos judiciales citados en las investigaciones señalan que las autoridades tuvieron oportunidades para decomisar parte de la droga, aunque el tráfico continuó durante meses mientras avanzaban las pesquisas.
Otro denunciante afirmó que agentes siguieron los movimientos de un presunto transportista que habría realizado varios viajes entre Phoenix y Albuquerque durante 2022 y 2023. Las autoridades estimaron que cada traslado podía contener entre 50 mil y 100 mil pastillas de fentanilo.
FBPT