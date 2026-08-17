EUA Investiga si Agentes de la DEA Permitieron Entregas de Fentanilo y Por Qué

El gobierno de Estados Unidos abrió una revisión para determinar si agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) permitieron entregas de fentanilo y por qué.

La indagatoria estará a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y analizará las actuaciones de autoridades federales durante los últimos dos años.

Entre los puntos que serán revisados está la posible aplicación de una estrategia conocida como letting drugs walk, mediante la cual los agentes pueden vigilar movimientos de droga sin intervenir de inmediato.