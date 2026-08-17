Internacional

EUA Investiga si Agentes de la DEA Permitieron Entregas de Fentanilo y Por Qué

Autoridades federales y estatales analizan posibles irregularidades en operativos antidrogas

Cuáles Son Efectos Fentanilo Cuerpo. Consecuencias Droga Zombie Personas ConsumidorasDecomiso de pastillas de fentanilo en Nueva York, EUA, en octubre de 2022. Foto: Reuters | Archivo

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