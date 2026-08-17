Seguridad

Suman 90 Personas Detenidas por Delito de Despojo en CDMX; 'Forzaron Puertas'

Los detenidos ha sido captados forzando chapas o puertas y rompiendo rejas, revela la SSC

Suman 90 Personas Detenidas por Delito de Despojo en CDMX; 'Forzaron Puertas'@PabloVazC
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