Suman 90 Personas Detenidas por Delito de Despojo en CDMX; 'Forzaron Puertas'

El secretario de seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez dio a conocer que, como parte de la estrategia del Gobierno de la CDMX de"Prevención, Restitución y Justicia ante el Despojo 2026" se han detenido a 44 personas por este delito en tan solo 9 días.

En su cuenta de X, indicó que estas 44 personas han sido capturadas en distintas alcaldías, mientras que en lo que va del año suman 90 personas detenidas por este delito.

Señaló que las detenciones se han realizado en flagrancia a personas por el ingreso a la fuerza o de manera no autorizada, forzando chapas o puertas, rompiendo rejas, brincando bardas, o donde existe un señalamiento de un tercero.

Destacó que las investigaciones y acreditación del delito de despojo o robo o allanamiento, corresponde a la Fiscalía de la CDMX.

La SSC pide a la ciudadanía a denunciar este delito y comunicarse al 911 o directamente al Gabinete contra el Despojo, en el número 55 5345 8120, o en su caso utilizar las redes sociales de la SSC y la Aplicación Mi Policía, para denunciar cualquier conducta sospechosa y solicitar orientación y apoyo.

#Importante | En el marco de la Estrategia de “Prevención, Restitución y Justicia ante el #Despojo 2026”, instruida por la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, del 05 al 14 de agosto la @SSC_CDMX ha detenido a 44 personas en distintas alcaldías; mientras que en lo que va del año van… pic.twitter.com/Kua34fb6ri — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 17, 2026

En conferencia de prensa, el gobierno capitalino indicó que una de las prioridades de las autoridades es blindar el patrimonio de los capitalinos con este operativo contra el despojo, por lo que se instalará un bufete jurídico gratuito y permanente en el Zócalo, donde se atenderá a las personas afectadas.