Dos Personas Resultan Heridos Durante Balacera en Veracruz; Transitaban por la Zona

La mañana de este lunes 17 de agosto, se registró una situación de riesgo sobre Paso Carretas cerca del hospital regional de Río Blanco en la zona centro del estado de Veracruz.

Presuntamente elementos de la policía estatal le marcaron el alto a un tractocamión propiedad de una empresa de refrigeración, como respuesta abrieron fuego contra los uniformados y se inició el fuego cruzado.

Como resultado dos trabajadores de una empresa constructora resultaron lesionados por impactos de arma de fuego cuando iban pasando por la zona de los hechos.

Los lesionados quedaron en medio del incidente mientras circulaban en una camioneta y heridos lograron llegar por sus propios medios al área de urgencias del Hospital donde recibieron atención médica.

Tras el reporte, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona.

Las autoridades investigan lo ocurrido y, hasta el momento, no se reportan personas detenidas vinculadas a este suceso, se espera que en las próximas horas se amplíe la información al respecto, hasta ahora la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, no se ha pronunciado al respecto de los hechos ocurridos.