Seguridad

Dos Personas Resultan Heridos Durante Balacera en Veracruz; Transitaban por la Zona

Tras resultar heridos los empleados de la constructora se trasladaron por sus propios medios a un hospital cercano para recibir atención médica.

Dos empleados de una constructora resultaron lesionados al transitar por una zona de riesgo en Río BlancoDos empleados de una constructora resultaron lesionados al transitar por una zona de riesgo en Río Blanco. Foto: N+

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Dos personas resultaron heridas por bala en Río Blanco, Veracruz. Los lesionados se trasladaron al hospital por sus propios medios.

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