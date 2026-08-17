Seguridad

Investigan a Exfuncionarios de SLP por Presuntas Irregularidades en Pensiones y Red Metro

El gobernador Ricardo Gallardo informó que dos personas más están imputadas en las investigaciones por presuntas irregularidades y podrían ser llamadas a comparecer.

Dos Imputados Más Podrían Enfrentar Órdenes de Aprehensión por Caso PensionesDos Imputados Más Podrían Enfrentar Órdenes de Aprehensión por Caso Pensiones. Foto: N+

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Nuevas acciones judiciales en San Luis Potosí: dos personas más imputadas en el caso de Pensiones. Gobernador Gallardo busca acelerar el proceso.

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