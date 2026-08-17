Investigan a Exfuncionarios de SLP por Presuntas Irregularidades en Pensiones y Red Metro

Las investigaciones por presuntas irregularidades en los casos de Pensiones y Red Metro en San Luis Potosí podrían generar nuevas acciones judiciales contra exfuncionarios, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El mandatario señaló que existen al menos dos imputados adicionales relacionados con el caso de Pensiones, quienes podrían ser llamados a comparecer o incluso enfrentar órdenes de aprehensión.

Gallardo Cardona explicó que también existen exfuncionarios pendientes de comparecer dentro de las investigaciones relacionadas con Red Metro, aunque evitó proporcionar nombres o mayores detalles sobre las personas involucradas.

El gobernador indicó que, en ambos casos, existen alrededor de 12 expedientes que podrían resolverse durante los próximos días, aunque no precisó cuántos corresponden a Pensiones y cuántos a Red Metro.

Ante este escenario, aseguró que solicitó a la Fiscalía General del Estado agilizar los procedimientos y las comparecencias pendientes para avanzar en las investigaciones.

Asimismo, Ricardo Gallardo descartó que entre las personas que podrían ser requeridas se encuentren exgobernadores, luego de ser cuestionado sobre una posible participación de exmandatarios en estas investigaciones.