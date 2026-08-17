Seguridad

Detienen a Joven que Disparó a 3 Personas en una Cancha de Futbol en Tlaquepaque

Un hombre de 19 años agredió a balazos a presentes que se encontraban en un evento deportivo del municipio de Tlaquepaque; policías lo arrestaron

Aldo 'N' detenidoDetuvieron a un joven de 19 años que presuntamente agredió con arma de fuego a personas en una cancha de futbol de Tlaquepaque. Foto: Policía de Tlaquepaque

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Detienen a Aldo 'N' por presuntamente haber herido a balazos a tres personas en una cancha de fútbol en Tlaquepaque. La policía asegura el arma

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