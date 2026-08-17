Detienen a Joven que Disparó a 3 Personas en una Cancha de Futbol en Tlaquepaque

Un joven de 19 años, identificado como Aldo ‘N’, fue detenido por ser el presunto agresor que hirió a tres personas con un arma de fuego y haber golpeado a una más con un cachazo, tras una riña en una cancha conocida como Campo México, en la colonia El Cerrito, en San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con la Policía de Tlaquepaque, hubo un partido de futbol entre dos colonias, sin embargo, durante el momento del evento deportivo, se suscitó una riña entre los presentes, lo que derivó en el ataque armado.

Durante la revisión precautoria, los policías aseguraron un arma de fuego que había sido usada, la cual era tipo revólver calibre 38, así como tres cartuchos útiles.

Por otro lado, las personas lesionadas permanecen estables en la Cruz Verde Marcos Montero.

“Arriban a lo que viene siendo Marcos Montero tres personas, dos masculinos y una femenina, por proyectil de arma de fuego, las personas con las que contamos, refieren que la ahora persona que se tiene detenida, es el causante de lo mismo”, manifestó un policía de Tlaquepaque.

Aldo ‘N’, señalado de homicidio en modalidad de tentativa, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco para que continúen las investigaciones necesarias y poder determinar su situación legal.