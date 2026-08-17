Sociedad

Tormenta en la Zona Metropolitana de Guadalajara deja Casas Inundadas y Autos Arrastrados

Tlaquepaque fue el municipio con más afectaciones tras la lluvia que se registró la noche el 16 de agosto

Casa inundadaEstas son las afectaciones que dejó la tormenta del 16 de agosto en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Foto: N+

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Tormenta en Guadalajara: Tlaquepaque sufre inundaciones y autos arrastrados. Granizo de 35 cm y agua de hasta 2 metros dejan familias atrapadas

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