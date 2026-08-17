Tormenta en la Zona Metropolitana de Guadalajara deja Casas Inundadas y Autos Arrastrados

Se registró una tormenta en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante la noche del 16 de agosto, la cual generó inundaciones y arrastre de vehículos en Tlaquepaque, incluso la caída de granizo.

Bastaron 25 minutos de potente lluvia para que varias familias lo perdieran todo. La tormenta, con altas rachas de viento, se registró en la zona sur de la ciudad, afectando principalmente al municipio de Tlaquepaque.

Un fenómeno poco usual ocurrió en la colonia San Sebastianito, sobre la calle Reforma, al cruce con 5 de Mayo, donde un perímetro cerca a los 20 metros padeció la caída de granizo por alrededor de 10 minutos, tapizando la calle y alcanzando casi los 35 centímetros de altura.

Esta zona fue una de las más afectadas de Tlaquepaque, donde debido al colapso de las bocas de tormenta, el agua alcanzó niveles de hasta dos metros, provocando severas afectaciones en al menos cuatro viviendas.

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En una de las casas afectadas, una familia quedó atrapada debido a que el nivel del agua alcanzó casi un metro y les impedía abrir el pórtico principal.

La calle, cubierta de hielo, familias desencajadas por haberlo perdido todo, y una esperanza de que el agua no causara más daños, era lo que vivieron las familias, pero además, había impotencia entre los afectados, ya que aseguran que no es la primera vez en este temporal que se inundan de esta manera.

“Empezó a llover muy fuerte y con mucho granizo y pues empezó a subir el agua, como en cinco minutos. Y nada más porque yo puse una lámina aquí, pero el agua llegó aquí, y ahora nos llegó como 35 centímetros, pero se nos metió por la ventana. Esta es la segunda vez que nos inundamos, otra vez perdí todo y vea, apenas me habían regalado ese refrigerados. El gobierno prometió ayudarme, no me dio nada, creo que he tenido más de otros lados que me han apoyado”, manifestó Graciela Villa, vecina de la zona.

Hubo otro punto con afectaciones severas en Tlaquepaque, como el cruce del Periférico y la Av. 8 de Julio, donde por segunda vez en este año, el desborde de un canal causó una inundación que superó el metro de altura, lo que convirtió el anillo metropolitana en un verdadero río.

Al menos 20 vehículos fueron arrastrados por la fuerte corriente ocasionando incluso que colisionaran entre sí, y otros más, por la fuerza de la corriente, quedaron invadiendo el carril confinado de Mi Macro Periférico y mirando en sentido contrario.

El cruce de carretera a Chapala y Periférico también fue afectado por la tormenta, alcanzando la inundación poco más de 40 centímetros; el sentido de sur a norte fue cerrado a la circulación.