Seguridad

Muere Migrante Hondureño Después de Sufrir Infarto en Saltillo, Coahuila

Paramédicos trasladaron al hombre a un hospital local luego de que su estado de salud se complicara

Muere Migrante Hondureño Después de Sufrir Infarto en Saltillo, CoahuilaEl hombre presentó complicaciones de salud mientras se encontraba en la Casa del Migrante. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un ciudadano hondureño falleció tras sufrir un paro cardiaco cuando recibía atención dentro de un albergue

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+