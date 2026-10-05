Muere Migrante Hondureño Después de Sufrir Infarto en Saltillo, Coahuila

Un migrante de origen hondureño perdió la vida luego de sufrir un infarto mientras se encontraba en la Casa del Migrante de Saltillo, donde recibía atención y permanecía bajo resguardo.

Durante el pasado fin de semana, el hombre comenzó a presentar complicaciones de salud, por lo que recibió atención inicial por parte de paramédicos. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General de Saltillo para continuar con la valoración y recibir atención médica especializada.

Sin embargo, durante la tarde del domingo se confirmó su fallecimiento en las instalaciones hospitalarias. Personal de la Fiscalía de Atención a Migrantes tomó conocimiento del caso y realizó las diligencias correspondientes.

Las autoridades llevaron a cabo los procedimientos necesarios para establecer las circunstancias del fallecimiento y continuar con los trámites correspondientes.